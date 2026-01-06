Obavijesti

TVRDE NEKI FANOVI

Internetom kruži teorija o novoj 'posljednjoj' epizodi Stranger Thingsa: Ona izlazi 7. siječnja?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia

'Savršeni' epilog potaknuo je sumnje. Fanovi su primijetili niz neobičnih detalja - geste rukama i frizure koje podsjećaju na Henryja Creela, prazan žuti poster u pozadini...

Finale pete sezone Stranger Thingsa je premijerno prikazano na Staru godinu, a time je službeno zatvorena priča koja je obilježila desetljeće na TV ekranima. Ipak, ubrzo nakon emitiranja pojavila se viralna fan teorija nazvana Conformity Gate, prema kojoj završetak koji su gledatelji vidjeli možda nije stvaran, već iluzija.

U posljednjoj epizodi ekipa iz Hawkinsa ulazi u Upside Down kako bi spasila otetu djecu i zauvijek porazila Vecnu. Joyce mu na kraju odsijeca glavu i time je prijetnja okončana. Nakon povratka u Hawkins, Eleven se žrtvuje i ostaje u Upside Downu kako bi njezini prijatelji mogli živjeti u miru. Osamnaest mjeseci kasnije slijedi epilog ispunjen sretnim završecima - matura, zaruke Hoppera i Joyce, te 'sređeni' životi svih glavnih likova.

Prema Conformity Gate teoriji, Vecna zapravo nije mrtav, a epilog je iluzija koju je stvorio. Dio fanova vjeruje da bi se 'prava' završna epizoda mogla pojaviti 7. siječnja 2026. godine, potaknuti zagonetnom Netflixovom objavom i simbolikom blagdana.

Kao argument navode zagonetnu Netflixovu objavu “Your future is on the way” ("Tvoja budućnost je na putu") s oznakom tog datuma, ali i simboliku pravoslavnog Božića, što se uklapa u obrazac objavljivanja epizoda na velike blagdane.

Ipak, Netflix i Duffer Brothers nisu komentirali teoriju, a finale na Staru godinu je snažno promovirano kao službeni kraj serije. Iako je Conformity Gate maštovit i zabavan, zasad nema dokaza da je ikada bio planiran.

Stranger Things je završio, a franšiza se nastavlja kroz nove spin-off projekte i dokumentarac One Last Adventure, koji će fanovima pružiti posljednji pogled iza kulisa serije koja je obilježila jednu generaciju.

