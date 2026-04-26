Iza kulisa filma 'Michael' krije se drama: Milijuni za nova snimanja, uklonjene optužbe

Prema izvješćima stranih medija, redatelj Antoine Fuqua, čiji je prvotni honorar iznosio deset milijuna dolara, dobio je dodatnih 15 milijuna dolara. Istovremeno, producent Graham King, koji je na projektu radio sedam godina i ugovorio plaću od šest milijuna dolara, navodno je primio još deset milijuna dolara, kako piše Variety. Ove izdašne dodatne isplate, koje su ukupno dosegle vrtoglavih 25 milijuna dolara, navodno je osigurao tim zastupnika ključnih filmaša izravno od ostavštine Michaela Jacksona, koja je ujedno i sufinancijer filma.

Do dramatičnog preokreta i ponovnog snimanja došlo je nakon što se otkrilo da pravna nagodba s jednim od Jacksonovih tužitelja, Jordanom Chandlerom, iz 1994. godine sadrži klauzulu koja izričito zabranjuje njegovo prikazivanje u bilo kakvim komercijalnim projektima. Odvjetnici ostavštine Kralja Popa navodno su previdjeli ovaj ključni detalj, što je dovelo do toga da su već snimljene i skupe scene, koje su činile cijeli treći čin filma i bavile se optužbama, postale potpuno neupotrebljive. Prvotna vizija redatelja Fuque uključivala je provokativan prikaz Jacksonova uhićenja i suđenja, no od toga se moralo odustati.

Zbog ovog skupog pravnog propusta, film je morao biti u potpunosti prekrojen. Umjesto da završi jednim od najkontroverznijih razdoblja u Jacksonovom životu, radnja filma 'Michael' sada naglo staje 1988. godine, na vrhuncu njegove slave tijekom svjetske turneje 'Bad', čak pet godina prije nego što su prve optužbe uopće izišle u javnost. Produkcija je ponovno pokrenuta na 22 dana kako bi se snimio potpuno novi završetak, što je proračunu filma dodalo između 10 i 15 milijuna dolara. Te dodatne troškove u cijelosti je, prema navodima upućenih izvora, pokrila ostavština Michaela Jacksona.

Predstavnik producenta Grahama Kinga ponudio je i službeno objašnjenje za goleme bonuse, navodeći da su King i Fuqua morali odgoditi druge projekte i obveze zbog neplanirane potrebe za povratkom na set i izradom novog proračuna. Naglasio je kako su dodatne isplate bile dio tog novog, revidiranog proračuna te su predstavljale predujam na ime buduće zarade filma, kao kompenzacija za rizik i odgođene poslove. Postojala je, naime, bojazan da bi izmjene i izbjegavanje kontroverzi mogle naštetiti komercijalnom potencijalu filma.

Uspjeh unatoč kontroverzama

Ipak, strahovi o neuspjehu pokazali su se neutemeljenima. Unatoč kritikama zbog 'sanitizirane' verzije Jacksonova života i izostavljanja ključnih optužbi, film je ostvario izvanredan uspjeh na kino blagajnama, srušivši rekorde za otvaranje biografskih filmova. Zanimljivo je da je film podijelio publiku i kritiku. Dok publika na platformama poput Rotten Tomatoesa filmu daje iznimno visoke ocjene, čak 97 posto, profesionalni kritičari bili su daleko oštriji, dodijelivši mu ocjenu od svega 37 posto.

Budućnost priče o Michaelu Jacksonu na velikom platnu ostaje otvorena. Producent Graham King, kako piše Varity, nada se da će film 'Michael' pretvoriti u dvodijelnu priču, s obzirom na to da film koji trenutno igra u kinima traje više od tri i pol sata. To znači da postoji dovoljno materijala, uključujući i dobar dio izbačenih scena, za barem još jedan film. Studio Lionsgate također je natuknuo da bi nastavak koji bi se bavio optužbama mogao biti snimljen ako za to bude postojao dovoljan interes javnosti, čime se sudbina najmračnijeg dijela Jacksonove biografije prepušta komercijalnom proračunu.

*uz korištenje AI-ja