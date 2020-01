Izgubila 50 kg pa poručila: Više se nikad neću vratiti na staro...

Od nefinalista četvrte sezone showa 'Život na vagi' najveći postotak tjelesne mase uspješno je skinula Mirna Posavec (28). Ona je u showu izgubila više od 50 kilograma te osvojila 50.000 kuna, a sa pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli svoju borbu s kilogramima koja i dalje traje.

- Doći će trenutak kad ćete htjeti odustati. Doći će trenutak kad više nećete moći. E, baš je tada najbitnije ustrajati! Samo tada ćete ostvariti svoje snove! Ova majica mi je podsjetnik da više nikad ne odustanem jer se nikako ne želim vratiti na staro - poručila je 28-godišnjakinja iz Donjeg Dragonošca svojim pratiteljima.

Osim što svakodnevno trenira te se pridržava zdravog načina prehrane, Mirna je nedavno po prvi put kupila odjeću na ženskom odjelu.

- Ja nikada do sada nisam kupila nijedan odjevni predmet na ženskom odjelu, svi su bili na muškom, i to najveći brojevi. I ne samo majice, već i hlače. No, tu je bio isto problem jer su mi sve hlače bile predugačke pa sam često morala ići na prekrajanje - otkrila je Mirna svoje probleme prije ulaska u show, dodajući da je sada tome došao kraj.

- Osjećam se prekrasno i ženstveno. Sretna sam osoba, evo kupila sam čak tri para traperica i to s visokim strukom! - ispričala je.

