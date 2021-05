Glumica Amanda Holden (50) otkrila je sve detalje prisilnog porođaja preminule bebe, sina Thea.

Naime, Amanda je u jutarnjem programu Heart radija odala počast sestrama koje su se brinule za nju nakon teškog poroda.

Bivša članica žirija 'Britain's Got Talent' sa suprugom Chrisom Hughesom. ima dvije kćeri Lexi i Hollie, a 2011. godine na svijet je trebao doći i sin Theo.

U 7. mjesecu trudnoće, Amanda je primijetila kako se beba u trbuhu više ne miče. Spremila se i otišla kod liječnika koji joj je potvrdio ono čega se najviše bojala, srce njezinog sina prestalo je kucati.

S obzirom na to da je bila previše uzrujana da rodi prirodnim putem, Amandu su odveli na carski rez u West Minister University Hospital.

Liječnici su napravili sve što je bilo u njihovoj moći no, britanska glumica rodila je mrtvorođenče.

Primalje Jackie Nash, Pippa Nightingale i Natalie Carter pomogle su joj da lakše podnese strašan gubitak. Stoga je glumica povodom današnjeg međunarodnog Dana medicinskih sestara, na radiju govorila o osoblju Nacionalne zdravstvene službe te im se zahvalila na pomoći koju su joj pružili kada je bila 'na dnu'.

- Osobno bih se htjela zahvaliti medicinskim sestrama. Znam da govorim o tome puno i da nikad neću znati kada je previše. No, one su mi pomogle kada mi je bilo najteže - rekla je glumica.

- Uz tri sestre, čija sam imena javno spomenula, bila je još jedna no, njoj nisam saznala ime. Ehh, upravo ta sestra me češljala kada mi se kosa zapetljala, hranila me, stavljala kućni ogrtač, sve kako se moja obitelj ne bi uplašila kada bi me vidjela. Ne znam tko si, ali zauvijek ću ti biti zahvalna - ispričala je Amanda.

Nedugo nakon tragedije, glumica je odlučila osnovati humanitarnu pomoć u za sve one koji su se susreli s bilo kakvim gubitkom u rodilištima diljem Velike Britanije.