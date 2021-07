Uz pjesmu Franka Sinatre “My Way” otvorena je izložba Jadrana Lazića u gradskoj Looggiji u Hvaru. Fotograf slavi 50 godina karijere i promovira fotomonografiju “Jadran Lazić: 50 godina fotografije”.

U bogatoj karijeri punoj sjajnih uspomena i fotografija radio je sa svjetskim zvijezdama poput Jodie Foster, Faye Dunaway, Davida Bowieja, Marlona Branda, Roberta De Nira... Interes je, razumljivo, bio velik. Iako je od 1987. Lazićeva adresa u Los Angelesu, rado se vraćao na Jadran, a posebno u svoj Split i Hvar.

Bili su na otvorenju gradnačelnik Rikardo Novak, pa glumica Ornela Vištica, Silvije Hraste, a došao je i predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin. I to će najviše fotograf pamtiti.

- Da, ali meni je najbolji trenutak moje izložba kad je moj unuk Luka Strugar s devet godina upoznao Čeferina. Luka obožava nogomet, živi u New Yorku i tamo igra nogomet i sve živo prati. On zna sve transfere, igrače, trenere... Gleda on i sve lige, baš ga jako zanima nogomet. Pa i Čeferina je iznenadilo koliko zna o nogometu. Obećao mu je i potpisani dres Harryja Kanea, koji mu je trenutačno najdraži igrač - otkrio je sretni Lazić.

Izložba će u Hvaru biti otvorena do 6. kolovoza, a u međuvremenu će biti i na Visu, uz djela Ivana Meštrovića. A po dobrom starom običaju, i u Hvaru je izložba dobila “nastavak”.

- Da, malo je bilo slavlje u Carpe Diemu, uz finu hranu iz Garifula - rekao je Lazić.