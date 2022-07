J.Lo je požurila s vjenčanjem da se Ben ne predomisli: 'Ništa nije isplanirala, htjela se brzo udati'

Vjenčanje Jennifer Lopez (52) i Bena Afflecka (49) navodno je bilo u posljednjem trenutku. Izvori za strane medije tvrde da se latino diva htjela udati prije nego se glumac predomisli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jennifer je u nedjelju na svom biltenu 'On The JLo' objavila da su im se na iznenadnom vjenčanju pridružila njihova djeca, ali izvor za magazin Page Six tvrdi da su jedini prisutni bili njena kći Emme (14) i Affleckova kći Sera (13).

Iz prethodnih brakova Jennifer i Ben imaju ukupno petero djece. Emme ima brata blizanca Maxa, a Affleck također dijeli Violet (16) i Sama (10) s bivšom suprugom Jennifer Garner (50).

Garner je tijekom njihovog vjenčanja bila na jezeru Tahoe gdje je provela vikend.

- Ben je rekao bivšoj supruzi za vjenčanje, ali rečeno mi je da je to bilo najranije tek u petak. Bilo je vrlo, vrlo minimalno isplanirano unaprijed i uglavnom je odluka donesena u trenutku. Violet je ostala kod kuće jer je izuzetno odana svojoj mami - rekao je dobro pozicionirani holivudski izvor i otkrio zašto se vjenčanje odvilo tako iznenada.

- Lopez je bila spremna za vjenčanje od one noći kada ju je Ben zaprosio. Željela je zaključati vezu i ukloniti svaku mogućnost da se Ben predomisli što je prije moguće - dodao je izvor.

Podsjećamo, glumac je zaprosio Jennifer dijamantnim prstenom u njezinoj 'sretnoj zelenoj boji. Par se prvotno zaručio u studenom 2002. godine. Affleck je tada J. Lo zaprosio 6,1-karatnim ružičastim dijamantnim prstenom Harryja Winstona.

Affleck i Lopez na kraju su prekinuli zaruke u rujnu 2003. prije nego što su se zauvijek razišli u siječnju 2004. Pomirili su se prošlog proljeća.

