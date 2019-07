J.Lo slavi 50. rođendan: Nekad nisam imala ni za krišku pizze

I sa 70 godina planiram 'drmati' scenom, rekla je Jennifer Lopez prije deset godina. Danas djevojka iz Bronxa slavi 50. rođendan i najutjecajnija je Latinoamerikanka na svijetu.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pjeva i pleše, vrti guzom u oskudnim trikoima koju je osigurala na 177 milijuna kuna, a nedavno je završila snimanje filma 'Hustler' u kojem glumi striptizetu.

Foto: Instagram

Ona je i poslovna žena, poduzetnica, modna dizajnerica odjeće, cipela i parfema, producentica i majka. Institucija, kako joj pratitelji pišu na društvenim mrežama. Zarađuje 263 milijuna kuna na godinu, a njezino bogatstvo procjenjuje se na 2,6 milijardi kuna.

- Da sam sve koji su mi na početku karijere rekli da promijenim svoje tijelo, ne bih bila tu gdje jesam. Vjerujte u svoje snove i volite sebe takvi kakvi jeste - često ističe Jennifer u intervjuima. Odgoj u tradicionalnoj latinskoj obitelji učinio je svoje. Hrabrost, strast i samouvjerenost vrijednosti su koje je usvojila od najbližih.

Foto: Instagram

Maštala je o tome da jednog dana postane predsjednica Sjedinjenih Američkih Država, a s 18 napustila je obiteljsko gnijezdo odlučna da uspije u svijetu showbizza jer je roditelji nisu podržavali. Počela je kao plesačica Janet Jackson, živjela je kao beskućnica, spavala u plesnom centru gdje je trenirala i na dan imala samo za krišku pizze.

- Bila sam tad u ozbiljnoj vezi, ali sam je žrtvovala zbog karijere. Bilo mi je teško jer ne mogu bez ljubavi – rekla je J.Lo. Sa srednjoškolskom ljubavi Davidom Cruzom bila je deset godina.

- Poznaje me bolje nego netko drugi – hvali ga. Vjerojatno zato što s njim nije punila novinske stupce kao s drugima. No od ljubavi jedina žena koja je dvaput proglašena za najseksepilniju ženu na planetu ne odustaje. U ožujku ove godine zaručila se s igračem bejzbola Alexom Rodriguezom (43).

Foto: Instagram

Nije ni ušla četvrti put u bračnu luku, a već se 'muči' s aferama dragoga, koji ju je navodno prevario s bivšom djevojkom. Ipak, stala je uz njega, a kako je otkrila nedavno, vjenčat će se kad pronađu vremena. Možda bolje da ne žuri kao što je na setu 'Vlak pun love' 1995. uletjela u vezu s glumcem Wesleyem Snipesom (56). Četiri mjeseca potrajala je strast. Dvije godine poslije film 'Selena' dao joj je holivudska krila i tako je postala prva latinoamerička glumica koja je za ulogu dobila 6,5 milijuna kuna.

Foto: Profimedia

U restoranu u Miamiju upoznala je konobara Ojanija Nou (45) s Kube s kojim se vjenčala. Bračna sreća trajala je tek deset mjeseci. Iako je bivšeg nagovorila na šutnju o njihovu braku s 32,8 milijuna kuna zbog kućnih uradaka, to mu nije bilo dovoljno. Nekoliko godina poslije htio je u knjizi razotkriti njihovu intimu. Na sudu je J. Lo dobila odštetu od 12,5 milijuna kuna. Uporan Kubanac još je jedanput prijetio objavom filma. Sud ga je opet spriječio.

Foto: Instagram

- I dalje slijedim svoje srce. Tu sam gdje želim biti, jedino sam sad pametnija – rekla je nakon bračnog brodoloma, a utjehu je pronašla u glazbi. Snimila je pjesmu 'If You Had My Love', koja je poharala glazbene ljestvice, a 1999. našla se na njezinu prvom albumu 'On the 6'.

Istodobno u njezin život ušao je zločesti dečko Sean Combs (49), poznatiji kao Puff Diddy. Vrijeme trajanja idile – tri godine. U njujorškom klubu uhićeni su zbog pucnjave i posjedovanja ukradenog pištolja. Optužbe protiv Jenn su povukli, ali je zbog toga prekinula s njim. Zajedno su se zadnji put pojavili 2000. kad je pop diva nosila kultnu Versaceovu haljinu dubokog dekoltea na dodjeli Grammyja. Pretragom na Googleu 'J.Lo wearing the dress' pokrenut je Google Image Search, koji dotad nije bio u funkciji.

Foto: Profimedia

Te je godine osigurala i cijelo tijelo na 6,5 milijuna kuna. U rujnu 2011. drugi se put vjenčala. Njezin odabranik bio je plesač Chris Judd. Upoznali su se na snimanju njezina spota 'Love Don't Cost a Thing'. Tad je prihvatila ulogu u filmu 'Enough' i doživjela živčani slom.

- Povukla sam se u osamu jer nisam mogla hodati, pričati ni živjeti. Samo sam ležala dok mi nije bilo bolje. Nisam htjela da ljudi znaju za to - godinama poslije priznala je. S Chrisom je izdržala osam mjeseci jer se pjevačica zaljubila u Bena Afflecka dok je snimala komediju 'Gigli'. Ta joj je veza obilježila karijeru. Oboje su bili pod povećalom javnosti, koja im je dala nadimak Bennifer. Čak joj je mazio guzu u njezinu spotu 'Jenny from the block'. Affleck ju je zaprosio 2002. dijamantnim prstenom u vrijednosti od 7,8 milijuna kuna.

Foto: Instagram

- On je taj, nadam se da ćemo uskoro zasnovati obitelj - bila je uzbuđena prije vjenčanja najavljenog za 14. rujna 2003. u Santa Barbari. No tri sata prije svadbe uslijedio je šok. Ben je otkazao vjenčanje.

- Mislila sam da je naša veza bajka. Maštala sam o djeci, a on me ponizio kao nitko u životu - priznala je Jen nakon. Ben isto nije ostao dužan. Često je u intervjuima pričao o tome kako se gušio u toj vezi i da su mediji krivi za njihov prekid jer su ih stalno pratili. Išao je toliko daleko da ju je optužio da mu je zbog te veze stagnirala karijera.

Foto: Screenhoot

- Nitko mi tako nije slomio srce kao on. Ben mi je bio prijatelj, poznavali smo se godinama. Stvarno sam ga jako voljela - rekla je. Samo dva mjeseca poslije paparazzi su je uhvatili u zagrljaju prijatelja, pjevača Marca Anthonyja. Tvrdila je da će ostati zauvijek zajedno. Vjenčali su se tajno u lipnju 2004. te je s njima dobila blizance Emmu i Maxa (11). Rastali su se 2011.

Foto: Screenhoot

- Istinski me slomila rastava. Obitelj mi je sve, a raspadala se. Ležala sam u krevetu nemoćna, ali kratko. Nisam izgubila vjeru u ljubav - izjavila je Lopez i dodala:

- Volim biti udana i želim se opet udati. Još ne znam kad, ali bitno je da nisam izgubila vjeru. I bome nije jer nekoliko mjeseci poslije 45-godišnja Jen srce je poklonila 18 godina mlađem plesaču i glumcu Casperu Smartu. Prije njega mediji su nagađali da je bila i s Bradleyem Cooperom.

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

- Ima predivno tijelo, izgleda bolje nego mnoge 20-godišnjakinje. U krevetu je nezasitna, nikad joj nije dosta seksa - povjerio se Casper prijatelju. Jennifer je priznala i kako joj ponekad nije bilo jasno što on radi s njom.

- Pitala sam ga zašto ne nađe mlađu djevojku. I sama se pitam koliko to sve može potrajati i što će biti za deset godina. On me razumije i ne smetaju mu moji razvodi - otkrila je Jennifer. Mlađahni Casper sve više je trošio Jenino bogatstvo, koje je, doduše, raslo s njezinim poslovnim angažmanima. To joj je s vremenom dojadilo pa su prvi put prekinuli 2014. Iduće godine ponovno su si dali šansu, no opet su prekinuli 2016. Ubrzo je u intervjuu priznala da je ovisna o ljubavi i da se više od svega boji samoće.

Foto: profimedia

- Dugo mi je trebalo da naučim voljeti samu sebe. Kad god nisam bila u vezi, osnovna misija bila mi je da nađem dečka kako ne bih bila sama. Samo sam tako mogla preboljeti gubitak muškarca - ispričala je Lopez.

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Dok joj držimo palčeve da će joj uspjeti veza s igračem bejzbola, za dobar izgled pronašla je idealan recept - kontrolirani unos kofeina, nekonzumiranje alkohola, dugotrajan i kvalitetan san i, naravno, teretana koju posjećuje sa svojim Alexom.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Vježbam tri puta tjedno, uz to idem na jogu i na ples. Dobro se držim iako više ne ustajem u 5 ujutro da bih vježbala kao prije – govori Jen, a pazi i na prehranu:

- Ispostavilo se da kad ne jedeš šećer, a ni ugljikohidrate, cijelo vrijeme si gladan. Zbog toga pokušavam jesti puno zdravih užina - rekla je glumica. Na pitanje kako bi u jednoj riječi opisala trenutačno svoj život, rekla je:

- Savršeno. Jer mi je život u harmoniji. I obitelj, i ljubav, i karijera, sve se posložilo.

Foto: Freeman/Press Association/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

NEUSPJEŠNE VEZE: Ovi horoskopski znakovi ne idu zajedno i ne podnose se