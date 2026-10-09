'Ja sam ih osnovao, ja sam ih i raspustio': Lennonov život skrivao je brojne tragedije...

John Lennon bio je mnogo više od frontmena Beatlesa. Bio je glazbenik, autor, umjetnik i aktivist čije su pjesme obilježile generacije, ali i čovjek čiji su privatni život pratili brojni usponi, padovi i tragedije. Od skromnih početaka u Liverpoolu do svjetske slave, njegov život bio je ispunjen velikim uspjesima, ljubavnim pričama, kontroverzama i osobnim borbama.

John Winston Lennon rođen je 9. listopada 1940. godine u engleskom Liverpoolu. Njegovo djetinjstvo nije bilo jednostavno. Otac Alfred napustio je obitelj dok je John bio dječak, a budući glazbenik najveći je dio odrastanja proveo uz tetu Mimi, iako je održavao kontakt s majkom Julijom. Odnos s ocem godinama je bio narušen, a njih dvojica gotovo dva desetljeća nisu imali pravi kontakt. O Lennonovu obiteljskom životu tijekom godina ispričane su brojne priče, no nisu sve bile u potpunosti točne.

Ljubav prema glazbi pokazivao je odmalena, a posebno važnu ulogu u njegovim počecima imala je majka. Upravo mu je Julia 1956. godine poklonila prvu gitaru i tako dodatno potaknula njegov interes za glazbu. John joj je često govorio kako će jednoga dana postati slavan, no ona nije bila uvjerena da se od glazbe može pristojno živjeti. Sudbina je, međutim, pokazala da je njezin sin bio u pravu.

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Njihov odnos tragično je prekinut u srpnju 1958. godine, kada je Julia poginula u prometnoj nesreći. Lennon je tada imao samo 17 godina, a gubitak majke ostavio je dubok trag na njegovu životu i stvaralaštvu. Bol, osjećaj napuštenosti i čežnja za majčinom blizinom kasnije su se često pojavljivali u njegovim pjesmama, među kojima se posebno ističe emotivna „Julia“.

Svoj prvi bend, The Quarrymen, Lennon je osnovao kao petnaestogodišnjak. Upravo će mu taj sastav promijeniti život jer je 1957. godine, tijekom jednog od nastupa, upoznao Paula McCartneyja. Njih dvojica brzo su prepoznala zajedničku ljubav prema glazbi, a Lennon je McCartneyju ponudio mjesto u bendu. Paul je potom predložio da im se pridruži njegov prijatelj George Harrison, talentirani mladi gitarist.

Iz tih glazbenih početaka nastao je sastav koji će promijeniti povijest popularne glazbe. Početkom 1960. godine oblikovali su se Beatlesi, a među članovima je tada bio i Stuart Sutcliffe. Nastupali su po lokalnim klubovima, a zatim su priliku za stjecanje iskustva dobili u njemačkom Hamburgu, gdje su satima svirali pred publikom i postupno razvijali svoj prepoznatljivi zvuk.

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Nakon Sutcliffeova odlaska McCartney je preuzeo bas-gitaru, a 1962. godine bubnjar Pete Best zamijenjen je Ringom Starrom. Time je nastala legendarna četvorka koju će upoznati cijeli svijet. Iste godine objavili su prvi singl „Love Me Do“, a 1963. debitantski album „Please Please Me“, čiji je najveći dio snimljen tijekom samo jednog dana, u manje od deset sati.

Lennon je od samih početaka imao posebno mjesto među članovima benda. Njegova karizma, britak humor i snažna osobnost činili su ga svojevrsnim vođom, što je godinama kasnije potvrdio i Paul McCartney.

- John je bio naš Elvis. Svi smo se ugledali na njega. Bio je najstariji u bendu, najbistriji i zaista je bio vođa - izjavio je McCartney u intervjuu 1987. godine. Početkom 1963. godine Beatlesi su krenuli prema svjetskoj slavi, a njihova popularnost ubrzo je prerasla sve dotad viđene razmjere. Nastala je Beatlemanija, fenomen koji su obilježavali histerični obožavatelji, djevojke koje su vrištale na koncertima i mediji koji su pratili gotovo svaki njihov korak. Četvorica mladića iz Liverpoola postala su najveće glazbene zvijezde na svijetu, ali slava je sa sobom donijela i pritisak s kojim se nije bilo jednostavno nositi.

Lennona je posebno frustriralo to što publika na koncertima, zbog zaglušujuće vriske, gotovo nije mogla čuti glazbu. Sve ga je više opterećivao život pod povećalom javnosti, a osjećaj iscrpljenosti i nezadovoljstva pretočio je u pjesmu „Help!“. Iako je na prvi pogled djelovala kao još jedan veliki pop hit, Lennon je kasnije priznao da je zapravo bila njegov osobni poziv u pomoć.

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Uz sve veću popularnost došle su i promjene u njegovu privatnom životu. Počeo je eksperimentirati s drogama, uključujući različite tablete i LSD, što je utjecalo i na njegov pogled na svijet, ali i na glazbu koju je stvarao. Godina 1967. donijela je neke od najvažnijih trenutaka u karijeri Beatlesa. Objavljena je pjesma „Strawberry Fields Forever“, a potom i kultni album „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band“, koji se danas smatra jednim od najutjecajnijih izdanja u povijesti popularne glazbe.

Lennonovi tekstovi postajali su sve introspektivniji, složeniji i osobniji, a ostali članovi benda primjećivali su da se mijenja i njegov odnos prema zajedničkom radu. Sve se više udaljavao od nekadašnjeg načina funkcioniranja grupe, a kreativne i osobne razlike među glazbenicima postajale su sve izraženije.

Nakon uspjeha pjesme „All You Need Is Love“, Beatlesi su 1968. godine otputovali u Indiju, gdje su se posvetili meditaciji i duhovnom istraživanju. Tijekom boravka ondje nastao je velik broj pjesama koje će se kasnije naći na njihovu dvostrukom albumu „The Beatles“, poznatom i kao „Bijeli album“. Po povratku u London nastavili su razvijati poslovne projekte kroz tvrtku Apple Corps, no odnosi unutar benda bili su sve napetiji.

Veliku promjenu u Lennonovu životu donio je susret s japanskom umjetnicom Yoko Ono. Njihova veza ubrzo je postala nerazdvojna, a John je inzistirao da ga Yoko prati čak i tijekom snimanja u studiju. Ostalim članovima Beatlesa to nije odgovaralo jer su dotad imali nepisano pravilo da partnerice i članovi obitelji ne sudjeluju u studijskom radu. Iako se Yoko često nepravedno pripisivala glavna krivnja za raspad Beatlesa, odnosi unutar grupe već su bili ozbiljno narušeni zbog brojnih kreativnih, poslovnih i osobnih nesuglasica.

Do kraja 1968. godine Lennon se sve više udaljavao od benda, a 20. rujna 1969. ostalim je članovima priopćio da odlazi. Zbog tadašnjih poslovnih dogovora pristao je svoju odluku neko vrijeme zadržati podalje od javnosti. Beatlesi su se službeno raspali 1970. godine, čime je završila jedna od najvažnijih priča u povijesti glazbe.

- Ja sam bend pokrenuo, ja sam ga i raspustio. Jednostavno - izjavio je Lennon nakon raspada grupe.

Ipak, kraj Beatlesa nije značio i kraj njegove glazbene karijere. Već 1970. godine objavio je samostalni album „John Lennon/Plastic Ono Band“, izrazito osobno izdanje na kojem je otvoreno progovorio o vlastitim traumama, gubicima i unutarnjim borbama. Godinu kasnije uslijedio je „Imagine“, album čija je naslovna pjesma postala jedna od najpoznatijih mirovnih himni svih vremena. Njezina poruka o svijetu bez podjela, ratova i sukoba desetljećima je odzvanjala na antiratnim prosvjedima diljem svijeta.

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Početkom sedamdesetih Lennon i Yoko Ono preselili su se u Sjedinjene Američke Države, gdje su se intenzivno uključili u politički aktivizam. Podržavali su antiratne inicijative, sudjelovali u prosvjedima i surađivali s različitim aktivističkim skupinama, zbog čega su privukli pozornost administracije američkog predsjednika Richarda Nixona. Lennon se godinama suočavao s pokušajima deportacije iz SAD-a, a njegov politički angažman dodatno je učvrstio status glazbenika koji se nije bojao javno iznositi vlastite stavove.

Ni njegov ljubavni život nije bio lišen turbulencija. Lennon i Yoko razdvojili su se 1973. godine, a glazbenik je potom otišao u Los Angeles. Razdoblje koje je uslijedilo kasnije je nazivao svojim „izgubljenim vikendom“, iako je trajalo znatno dulje. Tijekom tog vremena bio je u vezi s May Pang, a nastavio je snimati i surađivati s velikim glazbenim imenima, među kojima su bili David Bowie i Elton John.

Nakon pomirenja s Yoko Ono, Lennon je ponovno pronašao određenu stabilnost u privatnom životu. Na njegov 35. rođendan, 9. listopada 1975. godine, Yoko je rodila njihova sina Seana. Lennon je tada odlučio usporiti s glazbenom karijerom i više se posvetiti obitelji i odgoju sina. Sljedećih nekoliko godina rijetko se pojavljivao u javnosti, a glazba je privremeno pala u drugi plan.

Veliki povratak dogodio se 1980. godine, kada je s Yoko objavio album „Double Fantasy“. Nakon višegodišnje stanke ponovno je bio spreman stvarati i nastupati, a činilo se da je pred njim novo poglavlje karijere. No samo nekoliko tjedana nakon izlaska albuma dogodila se tragedija koja je šokirala svijet.

Dana 8. prosinca 1980. godine Lennon se vraćao u svoj dom u njujorškoj zgradi Dakota kada je na njega pucao Mark David Chapman. Glazbenik je pogođen s nekoliko hitaca, a unatoč pokušajima liječnika da mu spase život, preminuo je iste večeri u bolnici Roosevelt. Imao je samo 40 godina.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je nevjericu i tugu diljem svijeta. Obožavatelji su se okupljali na ulicama, palili svijeće i pjevali njegove pjesme, a ubojstvo jednog od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća ostalo je jedan od najpotresnijih trenutaka u povijesti popularne kulture.

I nakon smrti Lennonov utjecaj nastavio je rasti. Posthumno je nagrađen brojnim priznanjima, uključujući Grammy, a u Rock and Roll Hall of Fame primljen je kao član Beatlesa i kao samostalni izvođač. Ugledni glazbeni časopisi redovito su ga svrstavali među najveće i najutjecajnije glazbenike svih vremena.