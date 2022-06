Jacques zabunom zapjevao pogrešnim mladencima: 'Tek iz treće sam pogodio svadbu!'

Mogu reći da sam ja bio jedan od rijetkih - debeli klinac omiljen u društvu. Znaš kad čuješ ove priče - mene su zadirkivali i to - mene zaista nisu. Ja ne znam kako sam ja bio te sreće. Bio sam vrlo dobar učenik i ne baš odličan. Samo sam jedan razred prošao s 5 i dobio pohvalnicu ostalo je sve bilo raspon ocjena od 2 do 5, otkrio je Jacques Houdek (41) nakon nastupa na završnoj priredbi splitskog plesnog kluba.

Naime, djeca su obilježila 15 godina splitskog kluba, a nakon plesnih točki, zabavljao ih je Houdek.

Jacques je jedan od najvećih miljenika najmlađe publike, a njegov album 'Kad si sretan' je, kaže, najprodavaniji dječji album svih vremena.

- Sjećam se tamo 2004. godine kada ja ni izbliza nisam znao da ću postati tata, ali se rodila ideja da snimim album za klince i onda su me svi blijedo gledali. Kad se sad osvrnem unazad taj album 'Kad si sretan' je najprodavaniji dječji album svih vremena. Tako da ja sam ponosan da su me klinci prepoznali. Sjećam se tih prvih susreta sa klincima, ja mislim da su oni mene malo pobrkali sa Djeda Mrazom, haha - našalio se pjevač u intervjuu za In Magazin.

Uz pjesmu i veselu ekipu proslavio je ono što je, kako kaže, najviše čekao - posljednji dan škole.

- Bogu hvala da je škola gotova. Doduše ja ne ponavljam razrede, ali zato mama i baka su ponavljale. Mi imamo Sofi koja je završila drugi srednje, David drugi osnovne tako da sa Sofi više nema problema, ali s Davidom ide sad sve iz početka. Ni mama ni baka nisu imale odmora, ali svi su položili i dobro je - otkrio je Jacques pa se prisjetio kako je jednom pjevao pogrešnim mladencima na vjenčanju.

- Naime nisam znao da za vrijeme ove pandemije odnosno sad, pred ovo novo otvaranje života, da su se otvorile još dvije lokacije na jednom mjestu istog naziva pa su to tri paralelne svadbe. Iz trećeg pokušaja sam došao na pravu haha! I onda sam rekao ne znam tko je to platio, mislim mladoženja, da je počastio Jacquesom još dvoje mladenaca haha - priznao je pjevač.

Houdek je nedavno zaplakao za vrijeme snimanja pjesme 'Suza za zagorske brege'.

- Premro sam. Znači nije mi dobro kak mi je kroz tijelo sve prošlo. Prestrašno. Bože koja bol. Znači nevjerojatno kakva pjesma - rekao je kroz suze u videu.

Pjesmu je snimio u čast preminulom pjevaču Zvonku Špišiću i Ani Bešenić, koja je bila djevojčica kada je napisala taj tekst.

