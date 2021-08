Palača Jakša u Visu u utorak je bilo još jedno poprište izložbe “Jadran Lazić: 50 godina fotografije”, a tamo će otvorena biti do 17. kolovoza.

Velikan hrvatske fotografije svoje radove izlaže uz radova umjetnika svjetskoga glasa, Ivana Meštrovića. Na ideju je došla Ivana Meštrović Stancomb, unuka velikog kipara.

- Ambijent je stvarno poseban i mislim da su se slike sjajno uklopile, izgleda zaista lijepo - javio nam se Jadran Lazić

Meštrovićeva unuka izlaže i djela svoga djeda, ljudi ih mogu doći razgledati, a sad imaju i “dodanu vrijednost”.

- Drago mi je da Jadran ima svoje fotografije uz radove mog djeda. Mogu vidjeti dva naša velika umjetnika - rekla nam je u najavi otvorenja izložbe Ivana Meštrović Stancomb.

Dug je i težak bio Lazićev put do statusa fotografa svjetskog ugleda. Počeo je u Splitu još u školskim danima, među prvim fotografijama bile su one Hajdukove. No nije tu stao, ambicija ga je odvela u Pariz, kasnije i u Ameriku. Može se pohvaliti da je radio s Robertom De Nirom, Millom Jovovich, Faye Dunaway, Davidom Bowiejem... Na izlobži se zaista mogu vidjeti sjajne fotografije, a sad i skulpture.