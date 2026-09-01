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PRESUDIO IM NJEGOV BRAT

Jake Reiner oženio se 8 mjeseci nakon ubojstva oba roditelja...

Piše Maša Mai Čigir,
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Jake Reiner oženio se 8 mjeseci nakon ubojstva oba roditelja...
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Foto: Instagram
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Sin Roba Reinera i Michele Singer oženio se za svoju djevojku, 8 mjeseci nakon što je njegov brat ubio njihove roditelje

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Jake Reiner, sin pokojnih Roba i Michele Reiner, oženio se svojom djevojkom Marijom Gilfillan osam mjeseci nakon ubojstva njegovih roditelja. 34-godišnji Reiner i Gilfillan vjenčali su se u kolovozu na intimnoj ceremoniji, prenosi TMZ.

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Foto: Instagram

Vijest o vjenčanju dolazi svega nekoliko dana nakon što je Jake u emotivnom intervjuu za ABC7 po prvi put javno progovorio o smrti oba roditelja.

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- Imam osjećaj kao da je prošlo osam godina, a istodobno kao da je prošlo tek osam minuta. Svaki put kad se probudim, ponovno me sustigne stvarnost i s tim živim svaki dan - rekao je.

U razgovoru za intervjuu prisjetio se i telefonskog poziva kada mu je mlađa sestra Romy saopćila tužne vijesti.

- Bio sam u centru Los Angelesa kad me nazvala dvaput zaredom. Romy mi je rekla da je tata mrtav, a zatim je dodala: 'Ne mogu naći mamu - prisjetio se.

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Njegov brat Nick optužen je za dvostruku ubojstvo, a na pitanje o njemu Reiner je zastao na nekoliko sekundi pa teško našao riječi za svoga brata.

- On je u zatvoru. Tako da... znate... Kao da sam fizički izgubio roditelje, a onda je Nick uhićen. Sada smo ostali samo ja i Romy - odgovorio je.ž

Jake prije nekoliko mjeseci na platformi Substack pisao o tome kako ga pogađa činjenica da njegovi roditelji neće biti prisutni na njegovim važnim životnim događajima.

- Moji roditelji neće biti na mom vjenčanju, neće moći primiti u naručje svoje buduće unuče niti će me vidjeti kako ostvarujem uspješnu karijeru kojoj još uvijek težim. To mi istovremeno slama srce i izaziva bijes - napisao je tada.

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Iako nije poznato kada su točno počeli vezu, Jake Reiner i Maria Gilfillan prvi su se put zajedno pojavili u javnosti u svibnju 2025. godine, a Jake je prvi put snimljen s vjenčanim prstenom prošlog tjedna i to na spomenutom intervjuu.

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