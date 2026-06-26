Sin Roba Reinera po prvi puta u javnosti nakon smrti roditelja

Jake Reiner pojavio se prvi put u javnosti nakon što su prosincu prošle godine u obiteljskoj kući u Kaliforniji ubijeni njegovi roditelji, Rob i Michele Reiner. U utorak, 23. lipnja, Jake se pojavio na premijeri nove HBO-ove serije 'Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness', a koju je režirao jako blizak prijatelj njegovih ubijenih roditelja, Larry David.

- Prisustvovao sam premijeri serije 'Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness'. S emitiranjem počinje u petak na HBO i HBO Max kanalima, gledajte me u prvoj epizodi - napisao je Jake na Instagramu ispod fotografije sebe na premijeri.

Jake Reiner nedavno se otvorio u vezi svojih roditelja putem platforme Substack gdje je objavio i fotografije sebe s roditeljima.

- Vožnja od 45 minuta od centra grada do zapadnog dijela bila je nepodnošljiva. Moj svijet, kakav sam poznavao, urušio se. Bio sam u transu. Jedino na što sam se mogao usredotočiti bilo je da moram doći do kuće u kojoj sam odrastao. Morao sam stići do svoje sestre. Morao sam shvatiti što se, dovraga, upravo dogodilo - napisao je Jake na Substacku.

Podsjetimo, američki filmaš, Rob Reiner i njegova supruga Michele Reiner ubijeni su vlastitom domu u prosincu 2025. godine. Njihov mlađi sin, Nick Reiner uhićen šest sati nakon ubojstva, a kasnije i optužen za dvostruko ubojstvo prvog stupnja. Nick se izjasnio kako nije kriv, a glavni tužitelj okruga Los Angeles traži presudu za ubojstvo pod 'posebnim okolnostima' što bi Nicka činilo podobnim za smrtnu kaznu ili doživotni zatvor. Rob i Michele također su imali zajedničku kćer Romy, a Rob je sa suprugom iz prvog braka imao kćer Tracey.