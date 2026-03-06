Smrt Roba Reinera i supruge je potresla čitav svijet: Sin je optužen za dvostruko ubojstvo

Kao glumac, nasmijavao je svijet u kultnoj seriji, a kao redatelj, stvorio je neke od najvoljenijih filmova s kraja 20. stoljeća, djela koja su oblikovala žanrove i ušla u popularnu kulturu. Rob Reiner, sin komičarske legende Carla Reinera, bio je i producent i strastveni aktivist, no njegov život, ispunjen nevjerojatnim uspjesima, završio je na najtragičniji mogući način - šokantnim ubojstvom koje je potreslo svijet.

Rođen 6. ožujka 1947. u Bronxu, Robert Reiner odrastao je u epicentru showbusinessa. Njegov otac bio je legendarni Carl Reiner, a majka glumica i pjevačica Estelle. Iako je od malih nogu bio okružen kreativnošću, vlastiti put do zvijezda pronašao je početkom 70-ih. Uloga Michaela "Meatheada" Stivica, liberalnog zeta zadrtog Archieja Bunkera u revolucionarnom sitcomu "All in the Family", lansirala mu je karijeru. Za tu ulogu, koja je postala simbol generacijskog jaza u Americi, osvojio je dvije nagrade Emmy i postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica desetljeća.

No, Reinerova ambicija sezala je daleko iza glume. Krajem 70-ih i početkom 80-ih, okrenuo se režiji i započeo jedan od najimpresivnijih redateljskih nizova u povijesti Hollywooda.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Svoj redateljski put započeo je remek-djelom koje je stvorilo vlastiti žanr. Lažni dokumentarac "This Is Spinal Tap" postao je kulturni fenomen i do danas ostaje mjerilo za "mockumentary" stil. Uslijedio je niz filmova koji su pokazali njegovu nevjerojatnu svestranost i osjećaj za priču. Drama o odrastanju "Stand by Me" prema noveli Stephena Kinga dirnula je srca publike i kritike, dok je fantastična romansa "The Princess Bride" postala bezvremenski klasik čije se replike i danas citiraju.

Kraj desetljeća zacementirao je njegov status majstora romantične komedije filmom "When Harry Met Sally...", koji je redefinirao žanr za modernu eru. U devedesetima je dokazao da se jednako dobro snalazi i u napetim trilerima poput adaptacije Kingovog romana "Misery" te u velikim sudskim dramama kao što je "A Few Good Men", nominiran za Oscara za najbolji film.

Godine 1987. suosnovao je produkcijsku kuću Castle Rock Entertainment, koja stoji iza globalnih hitova poput serije "Seinfeld" i filma "The Shawshank Redemption", čime je njegov utjecaj na industriju postao još dublji. Njegov posljednji dovršeni film bio je nastavak "Spinal Tap II: The End Continues", objavljen svega nekoliko mjeseci prije smrti.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Reinerov život bio je isprepleten s Hollywoodom i na privatnoj razini. Njegov prvi brak bio je s glumicom i redateljicom Penny Marshall, tijekom kojeg je posvojio njezinu kćer Tracy. Godine 1989. oženio se fotografkinjom Michele Singer, koju je upoznao upravo tijekom snimanja filma "When Harry Met Sally....". Njihov susret bio je toliko sudbonosan da je Reiner, inspiriran njihovom vezom, promijenio originalni, pesimističniji kraj filma u onaj optimističan koji publika danas poznaje i voli. Zajedno su imali troje djece: sinove Jakea i Nicka te kćer Romy.

Osim filmske karijere, Reiner je bio glasan i utjecajan liberalni aktivist. Bio je jedan od suosnivača Američke zaklade za jednaka prava, koja je vodila pravnu bitku za legalizaciju istospolnih brakova u Kaliforniji, te gorljivi zagovornik ranog obrazovanja djece i zaštite okoliša.

Dana 14. prosinca 2025. godine, idilična slika uspješnog života raspala se na najstrašniji način. Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele (70) pronađeni su mrtvi u svom domu u losanđeleskoj četvrti Brentwood. Njihova kći Romy otkrila je stravičan prizor, a uzrok smrti bile su višestruke ubodne rane.

Svega nekoliko sati kasnije, policija je uhitila njihovog 32-godišnjeg sina, Nicka Reinera, koji je u to vrijeme živio s roditeljima. Nick se godinama borio s ovisnošću i problemima s mentalnim zdravljem, o čemu je obitelj otvoreno govorila. Kasnije se otkrilo da su liječnici upozorili Reinera i njegovu suprugu da ne dopuštaju sinu boravak u kući zbog promjene terapije za shizofreniju koja je mogla izazvati nepredvidivo ponašanje. Nick Reiner optužen je za dvostruko ubojstvo prvog stupnja, a sudski proces je u tijeku. Vijest je izazvala val šoka i tuge, a sućut su izrazili brojni kolege, prijatelji te bivši američki predsjednici Bill Clinton i Joe Biden, odajući počast čovjeku čiji su filmovi donijeli smijeh i suze milijunima gledatelja.

