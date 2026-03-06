Obavijesti

Show

Komentari 0
DANAS BI IMAO 79

Smrt Roba Reinera i supruge je potresla čitav svijet: Sin je optužen za dvostruko ubojstvo

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 3 min
Smrt Roba Reinera i supruge je potresla čitav svijet: Sin je optužen za dvostruko ubojstvo
9
Foto: FRED PROUSER/REUTERS

Rob Reiner bio je producent i strastveni aktivist, no njegov život, ispunjen nevjerojatnim uspjesima, završio je na najtragičniji mogući način - šokantnim ubojstvom koje je potreslo svijet.

Admiral

Kao glumac, nasmijavao je svijet u kultnoj seriji, a kao redatelj, stvorio je neke od najvoljenijih filmova s kraja 20. stoljeća, djela koja su oblikovala žanrove i ušla u popularnu kulturu. Rob Reiner, sin komičarske legende Carla Reinera, bio je i producent i strastveni aktivist, no njegov život, ispunjen nevjerojatnim uspjesima, završio je na najtragičniji mogući način - šokantnim ubojstvom koje je potreslo svijet.

POJAVIO SE NA SUDU Nick Reiner tvrdi da nije kriv za ubojstvo roditelja: Brat i sestra mu više ne plaćaju odvjetnika
Nick Reiner tvrdi da nije kriv za ubojstvo roditelja: Brat i sestra mu više ne plaćaju odvjetnika

Rođen 6. ožujka 1947. u Bronxu, Robert Reiner odrastao je u epicentru showbusinessa. Njegov otac bio je legendarni Carl Reiner, a majka glumica i pjevačica Estelle. Iako je od malih nogu bio okružen kreativnošću, vlastiti put do zvijezda pronašao je početkom 70-ih. Uloga Michaela "Meatheada" Stivica, liberalnog zeta zadrtog Archieja Bunkera u revolucionarnom sitcomu "All in the Family", lansirala mu je karijeru. Za tu ulogu, koja je postala simbol generacijskog jaza u Americi, osvojio je dvije nagrade Emmy i postao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica desetljeća.

No, Reinerova ambicija sezala je daleko iza glume. Krajem 70-ih i početkom 80-ih, okrenuo se režiji i započeo jedan od najimpresivnijih redateljskih nizova u povijesti Hollywooda.

FILE PHOTO: Actors, directors and producers Rob Reiner and his father Carl Reiner pose during their Hand and Footprint Ceremony in Hollywood
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Svoj redateljski put započeo je remek-djelom koje je stvorilo vlastiti žanr. Lažni dokumentarac "This Is Spinal Tap" postao je kulturni fenomen i do danas ostaje mjerilo za "mockumentary" stil. Uslijedio je niz filmova koji su pokazali njegovu nevjerojatnu svestranost i osjećaj za priču. Drama o odrastanju "Stand by Me" prema noveli Stephena Kinga dirnula je srca publike i kritike, dok je fantastična romansa "The Princess Bride" postala bezvremenski klasik čije se replike i danas citiraju.

Kraj desetljeća zacementirao je njegov status majstora romantične komedije filmom "When Harry Met Sally...", koji je redefinirao žanr za modernu eru. U devedesetima je dokazao da se jednako dobro snalazi i u napetim trilerima poput adaptacije Kingovog romana "Misery" te u velikim sudskim dramama kao što je "A Few Good Men", nominiran za Oscara za najbolji film.

Godine 1987. suosnovao je produkcijsku kuću Castle Rock Entertainment, koja stoji iza globalnih hitova poput serije "Seinfeld" i filma "The Shawshank Redemption", čime je njegov utjecaj na industriju postao još dublji. Njegov posljednji dovršeni film bio je nastavak "Spinal Tap II: The End Continues", objavljen svega nekoliko mjeseci prije smrti.

FILE PHOTO: Reiner, director of "The Princess Bride," arrives for a special 25th anniversary viewing of the film in New York
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Reinerov život bio je isprepleten s Hollywoodom i na privatnoj razini. Njegov prvi brak bio je s glumicom i redateljicom Penny Marshall, tijekom kojeg je posvojio njezinu kćer Tracy. Godine 1989. oženio se fotografkinjom Michele Singer, koju je upoznao upravo tijekom snimanja filma "When Harry Met Sally....". Njihov susret bio je toliko sudbonosan da je Reiner, inspiriran njihovom vezom, promijenio originalni, pesimističniji kraj filma u onaj optimističan koji publika danas poznaje i voli. Zajedno su imali troje djece: sinove Jakea i Nicka te kćer Romy.

Osim filmske karijere, Reiner je bio glasan i utjecajan liberalni aktivist. Bio je jedan od suosnivača Američke zaklade za jednaka prava, koja je vodila pravnu bitku za legalizaciju istospolnih brakova u Kaliforniji, te gorljivi zagovornik ranog obrazovanja djece i zaštite okoliša.

Los Angeles: Održana dodjela nagrada Glsen Respect
Foto:

Dana 14. prosinca 2025. godine, idilična slika uspješnog života raspala se na najstrašniji način. Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele (70) pronađeni su mrtvi u svom domu u losanđeleskoj četvrti Brentwood. Njihova kći Romy otkrila je stravičan prizor, a uzrok smrti bile su višestruke ubodne rane.

SIN U PRITVORU Medicinska dokumentacija o ubojstvu Roba i Michele Reiner zapečaćena je sudskim nalogom
Medicinska dokumentacija o ubojstvu Roba i Michele Reiner zapečaćena je sudskim nalogom

Svega nekoliko sati kasnije, policija je uhitila njihovog 32-godišnjeg sina, Nicka Reinera, koji je u to vrijeme živio s roditeljima. Nick se godinama borio s ovisnošću i problemima s mentalnim zdravljem, o čemu je obitelj otvoreno govorila. Kasnije se otkrilo da su liječnici upozorili Reinera i njegovu suprugu da ne dopuštaju sinu boravak u kući zbog promjene terapije za shizofreniju koja je mogla izazvati nepredvidivo ponašanje. Nick Reiner optužen je za dvostruko ubojstvo prvog stupnja, a sudski proces je u tijeku. Vijest je izazvala val šoka i tuge, a sućut su izrazili brojni kolege, prijatelji te bivši američki predsjednici Bill Clinton i Joe Biden, odajući počast čovjeku čiji su filmovi donijeli smijeh i suze milijunima gledatelja.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte kako Lepa Brena (65) izgleda bez šminke i filtera
POZIRALA SA SINOM

Pogledajte kako Lepa Brena (65) izgleda bez šminke i filtera

Brenin sin Viktor objavio je fotografiju s majkom, a mnogi su primijetili da ona ne nosi šminku te je obasipali komplimentima. Evo kako je Lepa Brena izgledala tijekom karijere
Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama
DIJELI ZABAVNE VIDEE

Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama

Na farmi je šokirala sve izjavom kako ne radi ništa, a onda otkrila da je to zato što je njezina obitelj prije nekoliko godina osvojila jackpot na lutriji
FOTO Kakav prizor! Vergara je prošetala u dubokom dekolteu, bujne grudi skoro su joj ispale
PRIVLAČILA POGLEDE

FOTO Kakav prizor! Vergara je prošetala u dubokom dekolteu, bujne grudi skoro su joj ispale

Ovih je dana u Parizu na Tjednu mode, a zablistala je u jednom od svojih izlazaka. Naime, Kolumbijka Sofia Vergara je odabrala čipkasti top s dubokim dekolteom koji je privlačio sve poglede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026