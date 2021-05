Prošlog četvrtka emitirana je prva epizoda kviza 'Ma lažeš'. Imat će 16 epizoda, a za pobjedu se bore dva tima. Na njihovom čelu su kapetani, radijski voditelj i komičar Luka Bulić (41) i glumac Jan Kerekeš (33).

POGLEDAJTE VIDEO:

Kerekeš uživa na snimanju novog kviza, a s nama je odlučio podijeliti dojmove sa seta, kakva mu je ekipa u showu i bi li volio natjecati se sa svojim ocem Ljubomirom u istom timu.

Kakvi su vaši dojmovi sa seta emisije 'Ma lažeš'?

Na snimanju nam je super. Stvarno opušteno i zabavno. Zapravo je show 'Ma lažeš' nešto najzabavnije što sam radio za TV-u. Mislim da zaista imamo privilegiju što možemo uživati u našem poslu i još k tome lagati koliko smo dugi i široki.

Kakva je ekipa u kvizu? Je li atmosfera opuštena?

Ekipa je šarolika. Ima pjevača, kuhara, komičara, novinara i ono što je najvažnije svi stvarno guštaju na snimanju. Uvijek se na setu osjeti je li atmosfera dobra ili nije. Mislim da show 'Ma lažeš' nosi jednu pozitivu i opuštenu spontanost koja nam svima fali u životu. Često ne želimo reći ili priznati nešto javno. A zašto? Bojimo se da će nas ljudi gledati drugačije? Manje voljeti? Pa sve što radimo u životu čini nas ljudima kakvi jesmo. Ja stojim iza svojih postupaka, iza svojih istina koliko god teške, gadne, opasne ili smrdljive one bile.

Mislite li da ste dobar lažljivac ili se pak lako odate?

Iskreno, mislim da još moram vježbat. Na svakom snimanju sam sve bolji. Često se zeznem na nekom glupom detalju. Pitajte me za godinu dana. U privatnom životu ne volim lagat, a kad laže najčešće su to sitnice ili situacije u kojima jednostavno želim ispasti pametniji nego što zapravo jesam.

U emisiji nastupaju dva tima. Vlada li natjecateljska atmosfera između vas?

Ne. Barem ne između Luke i mene. On zna da nema šanse i drago mi je da se pomirio s tim već u prvoj epizodi. Vjerujem da je teško kad te porazi netko zgodniji i mlađi od tebe. To mora da je užasno.

Pomaže li vam vaše glumačko iskustvo u showu?

Ne znam. U jednoj epizodi sam uvjeren da mi pomaže, u drugoj toliko uđem u neku lažljivu priču da se pogubim u svojoj glumi i pitam se zašto to radim. Gluma je igra. Tako da za sad mi je važno da se igram i idem često preko svojih mogućnosti što završi bolnom istinom.

Biste li pozvali vašeg oca, Ljubomira da nastupa za vaš tim?

Naravno. Tata i ja bismo razbili sve. Jedino se ne bismo smjeli pogledati u oči jer bismo vjerojatno prasnuli u smijeh.

Kad se ugase kamere, kako se snalazite u ulozi oca s vašom Unom? U čemu pomažete supruzi?

Pa moram priznat da jako puno radim, najčešće oko 18 sati dnevno i zaista me često nema doma, tako da ne pomažem puno u ovom trenutku, no trudim se da kad sam doma da nadoknadim sve. Posao i tempo života su takvi da ne možemo stati, ali možemo rješavati poslove i probleme kako bismo si stvorili više slobodnog vremena. Ja trenutno radim upravo to. Kad sam doma volim nasmijavati Unu, premotati joj pelenu, prati je u kadici, vježbati nove pokrete, okrete i preokrete i loviti psa Benjia. To ju najviše veseli.

Kako se najbolje opuštate sa suprugom Vikom kada ulovite slobodnog vremena?

Spavamo. He-he, šalim se, ali zaista nemamo trenutno puno vremena za opuštanje. Kad imamo, najdraža mi je kavica ujutro ili šetnja u prirodi ili neki jednodnevni izlet bez puno ljudi. Kad se odmaramo često smo dovoljni sami sebi. Ne tražimo puno jer imamo sve.

Na koji način ste se nosili s pandemijom u proteklih godinu dana? Koji su vam planovi?

Tijekom pandemije okrenuli smo se snimanju duhovitih videa i upravo smo u realizaciji drugog serijala u suradnji s 24sata oriđiđi produkcijom. Stvarno nam je zabavno raditi takve videe i mislimo da to radimo dobro. Otvorili smo i naš webshop za koji sami smišljamo vizuale i proizvode. Uglavnom, nismo se predali niti sekunde niti se namjeravamo predati. Organiziramo najveći kazališni festival u Hrvatskoj - 12. Tjedan smijeha od 4. do 13. lipnja u sklopu kojeg imamo trideset predstava u deset dana uključujući dvije nove premijere ( predstava 'SUSJEDI' u režiji Ljubomira Kerekeša i predstava 'JA, TRUDNICA' u mojoj režiji ). Nakon toga čeka nas nikad aktivnije ljeto s više od 10 ljetnih manifestacija diljem Hrvatske, turnejom i ukupno više od 110 predstava u samo 4 mjeseca. Nakon ljeta počinjemo s pripremama za naš novi dugometražni igrani film 'Marginalci' i naravno krećemo s promocijom crowdfunding kampanje za kulturni centar. Znamo da dolaze bolja vremena. Jedva ih čekamo.

Pogađaju li vas ružni komentari gledatelja ili čitatelja?

Ja sam emotivac i žao mi je kad pročitam ružan komentar, no počeo sam biti manje emotivan kad su takvi komentari u pitanju. Toliko je ružnih komentara, uvreda i lažnih profila da često uopće samo komentiranje gubi smisao. Pomirio sam se s tim da mnogi ljudi imaju previše slobodnog vremena, da ne rade ništa u životu, da ima puno nezadovoljnih i frustriranih ljudi i da ja od njih i njihovih komentara nemam apsolutno ništa. Potpuno su mi nevažni. Znam što i kako radim i znam da pošteno radim svaki posao, a što s tiče ružnih komentara, ja se vodim jednom rečenicom iz animiranog filma 'Bambi', ali onog starog kojeg sam gledao 100 puta na VHS-u koji je bio na srpskom. Kaže mama zečica: 'Ako ne znaš da kažeš nešto lepo, bolje ne reci ništa'.