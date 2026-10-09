Jandroković o Baretu: 'Njegove su pjesme plijenile iskrenošću'

Jedan od najistaknutijih domaćih rock glazbenika Goran Bare preminuo je u 62. godini. Od njega se opraštaju njegovi brojni kolege i obožavatelji, a sućut obitelji i prijateljima uputio je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

- Poštovana obitelji i prijatelji, uime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam vam sućut u povodu odlaska Gorana Bare, jednog od najupečatljivijih i najautentičnijih glazbenika suvremene hrvatske rock scene.

Pjesme i izvedbe Gorana Bare uvijek su plijenile naročitom iskrenošću, među ostalim jer je kroz njih otvoreno progovarao o vlastitim bolnim životnim iskustvima, borbama, ali i traganju za srećom. Nesporno scenski atraktivan, svojim nadahnutim interpretacijama na zaista je poseban način obilježio glazbeni žanr u kojem je neumorno stvarao, a u maniri kultnih rock glazbenika često je privlačio pozornost i izvan scene. Uvjeren sam stoga kako će njegova umjetnička ostavština u sjećanju publike nastaviti dugo živjeti.

Poštovana obitelji, prijatelji i kolege Gorana Bare, još jednom vam izražavam iskrenu sućut. - stoji u priopćenju.