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IZRAZIO SUĆUT

Jandroković o Baretu: 'Njegove su pjesme plijenile iskrenošću'

Piše 24sata,
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Jandroković o Baretu: 'Njegove su pjesme plijenile iskrenošću'
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Patrik Macek/PIXSELL
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Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je izraz sućuti obitelji i prijateljima Gorana Bareta

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Jedan od najistaknutijih domaćih rock glazbenika Goran Bare preminuo je u 62. godini. Od njega se opraštaju njegovi brojni kolege i obožavatelji, a sućut obitelji i prijateljima uputio je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković

- Poštovana obitelji i prijatelji, uime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam vam sućut u povodu odlaska Gorana Bare, jednog od najupečatljivijih i najautentičnijih glazbenika suvremene hrvatske rock scene.

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Pjesme i izvedbe Gorana Bare uvijek su plijenile naročitom iskrenošću, među ostalim jer je kroz njih otvoreno progovarao o vlastitim bolnim životnim iskustvima, borbama, ali i traganju za srećom. Nesporno scenski atraktivan, svojim nadahnutim interpretacijama na zaista je poseban način obilježio glazbeni žanr u kojem je neumorno stvarao, a u maniri kultnih rock glazbenika često je privlačio pozornost i izvan scene. Uvjeren sam stoga kako će njegova umjetnička ostavština u sjećanju publike nastaviti dugo živjeti.

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Poštovana obitelji, prijatelji i kolege Gorana Bare, još jednom vam izražavam iskrenu sućut. - stoji u priopćenju. 

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Komentari 3
Preminuo je Goran Bare
ODLAZAK LEGENDE

Preminuo je Goran Bare

Jedan od najistaknutijih hrvatskih rock glazbenika preminuo je u 62. godini
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