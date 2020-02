Janko uživa u planinarenju s misterioznom brinetom Petrom

Silna hrabrost i odricanje, duga borba i uspon neslucenih razmjera ipak je rezultirao uspjehom ekstremno organizirane i skladne ekspedicije. Osvojen je najvisi vrh otoka Krka (569m). Pozdrav visoko ispod oblaka!

