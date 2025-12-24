Je li 'Umri muški' božićni film?

Je li akcijski klasik "Umri muški" iz 1988. godine božićni film? Za jedne je to neupitni dio blagdanskog kanona, film koji se gleda svake godine uz bor i lampice. Za druge je to tek vrhunski akcijski triler koji se, eto, slučajno događa na Badnjak. Argumenata ima i s jedne i s druge strane...

Zašto 'Umri muški' je božićni film

Pobornici teze da je "Umri muški" božićni film imaju pregršt čvrstih argumenata, a prvi i najočitiji jest sama radnja. Cijeli film odvija se na Badnjak, tijekom uredske božićne zabave u zgradi Nakatomi Plaza u Los Angelesu. Policajac John McClane (Bruce Willis) ne dolazi u grad boriti se protiv terorista, već dolazi s nadom da će se pomiriti sa svojom otuđenom suprugom Holly na blagdan. Upravo je ta obiteljska priča o iskupljenju i ponovnom spajanju srž mnogih klasičnih božićnih filmova. Čak se i supruga zove Holly (božikovina), što je ime s najočitijom mogućom blagdanskom simbolikom.

Glazbena podloga filma dodatno učvršćuje njegov božićni status. Od uvodne scene u zrakoplovu pa sve do odjavne špice, film je ispunjen božićnim klasicima poput pjesama "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" i "Christmas in Hollis" grupe Run-D.M.C. Skladatelj Michael Kamen u svoju je originalnu glazbu vješto utkao zvončiće, stvarajući prepoznatljivu blagdansku atmosferu čak i u najnapetijim scenama.

Tu su i neizostavni vizualni elementi: božićna drvca, ukrasi, pa čak i Djed Mraz kapa koju McClane stavi na jednog od neutraliziranih terorista uz legendarnu poruku: "Sad imam strojnicu. Ho-ho-ho." Vrhunac filma, u kojem McClane nadmudri Hansa Grubera koristeći ljepljivu traku za zamatanje poklona, definitivno je trenutak koji se može dogoditi samo u vrijeme Božića.

Zašto 'Umri muški' nije božićni film

S druge strane, protivnici ove teze ističu kako "Umri muški" u svojoj suštini nema ništa zajedničko s toplim i obiteljskim duhom koji vežemo uz blagdanske filmove. Riječ je o izrazito nasilnom akcijskom trileru s oznakom R, prepunom psovki, eksplozija i krvi, što ga drastično razlikuje od filmova poput "Divan život" ili "Sam u kući".

Argument koji se često poteže jest i činjenica da je film premijerno prikazan usred ljeta, u srpnju 1988., a ne tijekom blagdanske sezone, što sugerira da ga ni sam studio nije vidio kao božićni proizvod. Uz to, nedostaju mu klasični božićni motivi: nema Djeda Mraza (osim u McClaneovoj ciničnoj poruci), sobova, vilenjaka, a čak ni snijega.

Na kraju filma, dok svira "Let It Snow", s neba ne padaju pahulje, već tone uredskog papira iz uništene zgrade. Priča bi se, tvrde mnogi, uz manje izmjene mogla odvijati i za vrijeme bilo kojeg drugog praznika, a da se njezina srž ne promijeni.

Ni sami autori ne mogu se složiti

Raspravu dodatno komplicira činjenica da ni ljudi koji stoje iza filma nemaju jedinstven stav. Scenarist Steven E. de Souza čvrsto stoji na strani onih koji ga smatraju božićnim filmom. Na Twitteru je jednom prilikom potvrdio: "Da, 'Umri muški' je božićni film jer je studio odbio moju verziju koja se odvijala za Purim."

S druge strane, redatelj John McTiernan ponudio je nijansiraniji odgovor. Priznao je da ga u početku nisu zamislili kao božićni film, no dodao je: ​'Radost koja je proizašla iz njega pretvorila ga je u božićni film'.

Ipak, glavni glumac ima potpuno drugačije mišljenje. Tijekom svog "roasta" na Comedy Centralu 2018. godine, Bruce Willis je na kraju govora gromoglasno izjavio: ​''Umri muški' nije božićni film! To je prokleto dobar film Brucea Willisa!' Ta je izjava postala glavno oružje tabora "protiv".

Tome u prilog ide i nedavno objavljeno istraživanje britanskog Odbora za filmsku klasifikaciju. Ono je obuhvatilo 2000 ispitanika, a 44 posto reklo je za 'Umri muški' ne spada u božićne filmove. Za njegovu 'blagdansku reputaciju' glasalo je 38 posto. Nedavno je čak i Macaualy Culkin, glumac kojeg je proslavila uloga u 'pravom' božićnom filmu 'Sam u kući', rekao kako 'Umri muški' nije božićni film. No, publika se tada nije baš rado složila s njime!

Što vi mislite?