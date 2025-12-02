Obavijesti

KULTNI KLASICI

Britanci presudili: 'Umri Muški' ne spada među božićne filmove

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Imdb

Prema nedavnom istraživanju britanskog Odbora za filmsku klasifikaciju (BBFC), Britanci ne smatraju da je 'Umri Muški' božićni film, dok je 'Sam u kući' proglašen najomiljenijim blagdanskim klasikom

Britanci su dali svoj sud u jednom od najžešćih pop-kulturnih božićnih debata - prema nedavnom istraživanju, akcijski klasik 'Umri Muški' nije božićni film.

Foto: screenshot/imdb.com

Istraživanje britanskog Odbora za filmsku klasifikaciju (BBFC) obuhvatilo je 2.000 ispitanika, a 44 posto je reklo da 'Umri Muški' ne pripada božićnim filmovima. Za njegovu 'blagdansku' reputaciju glasalo je 38 posto, dok je pet posto čak izabralo film kao omiljeni božićni naslov, a 17 posto ispitanika ostalo je neodlučno.

Najomiljeniji božićni film u Velikoj Britaniji je 'Sam u kući', koji je osvojio 20 posto glasova. Slijede 'Ljubav zapravo' (9%), 'It’s a Wonderful Life' (8%) i 'Vilenjak' (7%). Kada su ispitanici opisivali idealni božićni film, najvažnije su im bile tople, obiteljske priče (33%), zatim prijateljski obiteljski ton (15%) i humor (13%). Suze su, pokazalo je istraživanje, rijetko tražene - samo 2% njih želi 'plakati' na Božić.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

David Austin, izvršni direktor BBFC-a, komentirao je kako rezultati pokazuju da topla, obiteljska priča i dalje ostaje srce britanske božićne tradicije gledanja filmova. Gotovo petina ispitanika (18%) rekla je da im je odlazak u kino za Božić obiteljska tradicija, pri čemu trećina odlazi prije Badnjaka.

- Zaista, Die Hard nije božićni film. - rekao je Macaulay Culin. Na njegovo priznanje publika je negodovala, a glumac je dodao da je to samo film smješten za Božić, ako ga smjestite na Dan svetog Patrika, bio bi isti film.

Debata oko božićnog statusa 'Die Harda' traje već desetljećima. Redatelj John McTiernan rekao je kako nije imao namjeru snimiti božićni film, no veselio se što je publika tako doživjela film.

- Die Hard nije božićni film, to je Bruce Willis film - našalio se Bruce Willis.

2018 American Music Awards - Arrivals - Los Angeles
2018 American Music Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Promo

