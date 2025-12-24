Jedan detalj oko smrti Chrisa Ree čini cijelu priču još tužnijom

Prije par dana preminuo je britanski glazbenik Chris Rea, čija se pjesma 'Driving Home For Christmas' svakog prosinca može čuti na brojnim zvučnicima. Osim obožavatelja koji tuguju za njime, veliku prazninu je ostavio i u srcima svoje mnogobrojne obitelji. A jedan detalj koji je nedavno otkrila njegova sestra, čini cijelu priču još tužnijom.

Naime, ovo je treća smrt u obitelji u kratko vrijeme. Njegova starija sestra Camille Withaker (79) ispričala je kako je najmlađi od šestero braće i sestara, Nicholas, preminuo u listopadu od raka mozga. Imao je 66 godina. A zatim, svega nekoliko dana nakon njegovog pogreba, iznenada je preminula i Camillina sestra blizanka Geraldine Milward.

- Ovo je užasno bolno. Stvarno je teško probaviti to što se sve dogodilo. Obitelj je u potpunom šoku. Tragedija. Ne možemo to preboljeti - ispričala je Camille, prenosi Mirror.

Chris se u posljednje vrijeme jako veselio unuku, a cijela je obitelj bila jako bliska.

- Živio je sa svojom suprugom i djedom u Buckinghamshireu. Uvijek su bili jako bliski. Ima dvije kćeri i nedavno je postao djed, to ga je jako veselilo. Bilo je to divno. Njegova najstarija kćer Josephine bila je inspiracija za jednu njegovu pjesmu. A Julia se nedavno udala i postala majka. No Chrisovo zdravlje je bilo baš loše - ispričala je njegova sestra.

Glazbenik se dugo borio. Još 2001. mu je odstranjen dio gušterače nakon dijagnosticiranog raka, a 2016. imao je moždani udar.