Njihove božićne pjesme svi vole, a preminuli su upravo u vrijeme blagdana: Rea, Michael, Kitt...

Samo nekoliko dana prije Božića, u vrijeme kada eterom ponovno odzvanja njegova kultna pjesma "Driving Home for Christmas", svijet je napustio britanski kantautor Chris Rea. Njegov odlazak podsjetio nas je na gorku ironiju koja prati blagdansko doba: neki od glazbenika koji su stvorili najljepšu zvučnu kulisu za naše proslave preminuli su upravo u vrijeme Božića.

Vijest o smrti Chrisa Ree u 75. godini stigla je u ponedjeljak, nakon što je hospitaliziran zbog kratke i teške bolesti. Njegova obitelj potvrdila je da je "preminuo mirno, okružen najbližima". Rea, poznat po jedinstvenom hrapavom glasu i majstorskom sviranju slide gitare, desetljećima se borio s teškim zdravstvenim problemima, uključujući rak gušterače i moždani udar, no njegova strast prema glazbi nikada nije jenjavala. Ostavio je iza sebe opus od 25 solo albuma i hitove poput "The Road to Hell" i "Fool (If You Think It’s Over)", no za milijune slušatelja ostat će vječno upamćen po pjesmi koja je postala sinonim za povratak kući.

Ironično, "Driving Home for Christmas" nastala je iz osjećaja frustracije i neizvjesnosti. Rea ju je napisao 1978. godine. Supruga ga je vozila iz Londona za Middlesbrough, a dok su zapeli u gustoj prometnoj gužvi i snijeg je počeo padati, Rea je počeo pjevušiti stihove kako bi se oraspoložio.

​- Gledao bih druge vozače, svi su izgledali tako jadno. U šali sam počeo pjevati 'Vozimo se kući za Božić' - prisjetio se u jednom intervjuu, prenosi BBC.

Pjesma je objavljena tek 1986. godine, i to na njegovo inzistiranje, jer se bojao da će mu narušiti kredibilitet blues glazbenika. Ipak, postala je globalni fenomen i neizostavan dio blagdanskog repertoara. Svojedobno se u jednom intervjuu prisjetio izvedbe te pjesme iz 2014. godine. Htio je da izvedba bude spektakularna i zatražio je 12 snježnih topova.

- Mislim da je bilo metar snijega u parteru! Naplatili su mi 12.000 funti da to očiste - ispričao je Rea.

Na Božić preminuli George Michael, Dean Martin...

Chris Rea, nažalost, nije jedini čiji je život završio u vrijeme koje je svojom glazbom obilježio. Na sam Božić 2016. godine, svijet je ostao u šoku nakon vijesti o smrti Georgea Michaela. Pjevač čiji je hit "Last Christmas" s grupom Wham! postao jednom od najizvođenijih božićnih pjesama svih vremena, preminuo je u 54. godini u svom domu.

Posebno mjesto u ovoj priči zauzima alternativna božićna himna, "Fairytale of New York" grupe The Pogues. Njezini izvođači, Shane MacGowan i Kirsty MacColl, doživjeli su prerane i tragične krajeve. MacGowan, irski punk pjesnik rođen upravo na Božić, preminuo je 30. studenog 2023. nakon dugogodišnje borbe s bolestima i ovisnostima.

Njegova partnerica u duetu, Kirsty MacColl, poginula je u stravičnoj nesreći s gliserom u Meksiku 18. prosinca 2000. godine, spašavajući život svom sinu.

Popis je, nažalost, duži. Na Božić su preminuli i legendarni Dean Martin (1995.), čiji baršunasti glas u pjesmi "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" grije generacije, soul ikona James Brown (2006.) te Eartha Kitt (2008.), čija je izvedba pjesme "Santa Baby" i danas neponovljiva.