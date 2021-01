Osjećam se sretno i veselo, kao malo dijete... Nisam očekivao pobjedu, ušao sam u show bez ikakvih očekivanja, ali drago mi je, naravno, da sam pobijedio, kaže Tomislav Pavlović (37).

U troboju s Dorom i Princeom profesionalni kuhar izašao je kao pobjednik reality showa “Farma More i Maslina” i tako osvojio iznos od 500.000 kuna. Kaže kako se njegovoj pobjedi vesele svi koji ga vole, što je svakako očekivano, a na tribinama bi to bila pjevačica Maja Bajamić. Kao i svaki obiteljski čovjek, i kao što je govorio i tijekom showa, jedva čeka vidjeti suprugu i djecu. Tomislav je otac petero djece, a ženio se dva puta. Dvoje djece dobio je u prvom braku, a troje djece ima sa sadašnjom suprugom.

- Definitivno mi je najteže u showu bilo biti odvojen od svoje obitelji, od svoje žene i djece. Ovo je prvi put da smo bili ovoliko dugo razdvojeni, a kad se uz to još pridoda da se više od dva mjeseca nismo ni čuli s obzirom na narav showa, nedostajanje je još samo jače - govori nam Tomislav.

Priznaje da je tijekom showa imao krize zbog kojih je pomišljao odustati i dignuti ruke od svega te otići kući.

- Inače nisam tip koji će samo tako lako odustati, ali, priznajem, imao sam krize tijekom showa zbog kojih sam pomišljao na odustajanje, a najviše me brinulo kako je moja obitelj, jesu li svi dobro, imaju li sve što im treba... Koliko god me je briga za obitelj ponekad znala natjerati na razmišljanje da odustanem, toliko me je to i guralo naprijed, i eto, sve do samog finala showa - kaže Tomislav.

Najljepša uspomena iz showa svakako su mu nova prijateljstva koja je stekao tijekom boravka u izolaciji.

- Nedostajat će mi svakodnevno druženje s njima, smijeh, zafrkancija..., a sa sobom kao lijepu uspomenu nosim i sjećanje na predivnu prirodu i okruženje u kojemu smo živjeli. Nekako sam najviše kliknuo sa Sašom, pa s Katarinom, Princeom... Tu su i Silvio, Maja, Adri, Stipe... Pa ide to... - govori Tomislav. Osvojeni iznos doći će mu i više nego dobro.

- Novac ću donirati svojoj ženi. Pa lagano idemo vidjeti kako možemo olakšati život sebi i svojim voljenima. Puno tu sad ima planova, ali moraju se dojmovi prvo slegnuti - iskren je Tomislav. Ranije je rekao kako bi sa suprugom volio otvoriti restoran jer ipak je profesionalni kuhar. Međutim, zbog pandemije korona virusa to je na čekanju.

- Kad se sve smiri i vrati u normalu, onda ćemo vidjeti u kojem smjeru će nas život odvesti - kaže Tomislav.

Nakon izlaska iz showa jedva je čekao vidjeti svoju obitelj.

- Plan je zagrliti sve moje najdraže i ne puštati ih nikad. Plan je također naći neki posao. I pokušati napraviti nešto lijepo i pametno. Osim, naravno, obitelji, najviše su mi nedostajali prijatelji i moj Zagreb. Sretnim me čini moja obitelj i dragi mi ljudi. Mislim da veće sreće u životu od toga nema. A najveće postignuće su mi djeca - govori Tomislav. Uoči ulaska u show rekao je kako bi volio s obitelji živjeti u prirodi. Nada se da će to i realizirati u skoro vrijeme.

Kaže i da bi definitivno ponovio iskustvo sudjelovanja u showu, iako mu je bezgranično nedostajala obitelj. Jedino žali za vremenom koje nije proveo s bližnjima.

- Naravno da bih ponovio to iskustvo ako bi mi se pružila prilika. Ovo je zaista jedinstveno iskustvo koje se ne pruža samo tako lako u životu, a život na farmi, na Vranskom jezeru, e, to je bio život koji se ne može ni s čim platiti - zaključio je Tomislav.