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PUTOVANJE U AMERIKU

Jelena Perčin ostala iznenađena nakon putovanja u Ameriku na utakmicu, ovome se nije nadala

Piše Maša Mai Čigir,
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Jelena Perčin ostala iznenađena nakon putovanja u Ameriku na utakmicu, ovome se nije nadala
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Foto: Instagram

Hrvatska glumica otputovala je u Dallas u društvu svog partnera Ante Gela koji je ondje svirao u fan zoni s Tajči

Admiral

Jelena Perčin uživo je sa svojim partnerom Ante Gelom pratila utakmicu Hrvatske nogometne reprezentacije u Dallasu, ondje su se zadržali pet dana te prešli out od nekoliko tisuća kilometara. Iako su prevalili veliki put za samo pet dana boravka, glumica ne dvoji isplati li se otići na takvu avanturu.

storyeditor/2026-06-17/PXL_170626_153774542.jpg
storyeditor/2026-06-17/PXL_170626_153774542.jpg | Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
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- Pa je, fora je. Mislim, kako kome. Ja sam ono 'zgrabi što imaš'. Nekome bi to bila tlaka, a ja sam tako navikla - rekla je za Net.hr.

Osim velike navijačke euforije koja je vladala Dallasom, Jelenu je iznenadilo kako taj grad zapravo izgleda. Očekivala je prizore kakve gledamo u američkim filmovima, grad sa sirovom atmosferom, Divlji zapad te kaubojski štih, a umjesto toga dočekao ju je moderan, sofisticiran te uređen grad.

- Lijepo, stvarno je doživljaj. I jako je lijep Teksas. To me iznenadilo. Zapravo, Dallas. Ja sam očekivala da će biti onako malo to sve skupa sirovije, onako kakvi su nama ti mitovi o Teksasu i divljini. Međutim, to je jedan vrlo sofisticiran grad s visokim standardom. Oni su među najbogatijim američkim državama, tako da je baš jedan lijep i uređen grad - prenosi Net.hr.

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SP 2026 Dallas: Ante Gelo i Tajči nastupili u Fair Park fan-zoni | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, usprkos oduševljenju izgledom Dallasa, cijene tamo su je šokirale.

- Jako je skupo. Za naše standarde zbilja su skupi i hrana i piće. Vjerojatno je sad i zbog prvenstva malo skuplje. U supermarketima nije tako skupo, može se povoljno kupiti hrana i piće, ali su kafići, restorani i fan zona jako skupi - ispričala je za Net.hr

Jelena je inače velika ljubiteljica sporta, a ovaj odlazak na Svjetsko prvenstvo opisuje kao poseban događaj. Kaže kako je atmosfera  na stadionu nešto posebno te da je skroz drugačije nego kad utakmicu pratimo preko malih ekrana. 

- Kad si tako blizu, a mi smo imali mjesta koja su bila dosta blizu, drugačije je nego kad gledaš prijenos. Kroz televiziju ipak imaš neku distancu, a ovako si tamo i stvarno sve vidiš uživo - objasnila je za Net.hr

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