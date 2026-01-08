Jennifer Garner o razvodu od Bena Afflecka: Najteže mi je palo to što se obitelj raspala

Glumica Jennifer Garner (53) je u intervjuu za Marie Clarie otvoreno govorila o svom razvodu od Bena Aflecka s kojim je bila u braku deset godina.

Odvojeno su živjeli od 2015. godine, a razvod je službeno finaliziran u listopadu 2018. godine. Zajedno imaju troje djece - Violet (20), Finna (17) i Samuela (13). Otkrila je zbog čega rijetko govori o rastavi.

The 85th Academy Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

- Ne pomaže mi da čitam tračeve o sebi ili bilo kome drugome, a pogotovo ne o svojoj djeci, zato to jednostavno ne radim - rekla je.

Također, dodala je kako je vrlo svjesna vlastitih granica:

- Morate biti pametni i znati što možete, a što ne možete podnijeti. Ja nisam mogla podnijeti ono što je tada bilo u javnosti, ali to zapravo nije bilo ono najteže.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Najveći izazov joj je bio sam razvod.

- Ono što je bilo teško bio je sam čin raspadanja obitelji. Gubitak pravog partnerstva i prijateljstva bio je najteži dio - priznaje glumica.

S bivšim suprugom je u dobrim odnosima, a nerijetko ih se vidi zajedno s djecom. Nedavno su viđeni u obiteljskom izlasku u kazalište s Finnom.

Foto: Majil/ AFF-USA.com/PRESS ASSOCIA

- Iako su Jennifer i Ben već dugo razdvojeni, on s njom osjeća određenu razinu sigurnosti i mira - rekao je svojedobno izvor blizak glumcu. Dodao je kako njihov odnos nikada neće nestati jer dijele zajedničku povijest i jer je ona majka njegove djece.

Inače, Garner je u vezi s biznismenom Johnom Millerom.