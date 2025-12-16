Dvije bivše na istom mjestu: Školska priredba spojila Bena Afflecka, Jennifer Garner i J.Lo

Ako ste mislili da je priča o Benu Afflecku i njegove dvije Jennifer završena - prevarili ste se. Slavni glumac našao se na istom mjestu sa svojom prvom bivšom suprugom Jennifer Garner i drugom bivšom suprugom Jennifer Lopez, ovog puta zbog - djece.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Naime, svi su se pojavili na istoj školskoj priredbi u kojoj su sudjelovali Samuel Affleck (13) sin Bena Afflecka i Jennifer Garner, te Emma, kći Jennifer Lopez i Marca Anthonyja. Riječ je o događaju kojem nitko nije mogao reći 'ne'.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES

Na fotografijama snimljenima ispred škole vidimo Bena i Jennifer Garner kako zajedno dolaze sa sinom Samuelom, a djeluju poprilično opušteno i složno. Jennifer Lopez stigla je nešto kasnije, u pratnji dugogodišnjeg menadžera Bennyja Medine i majke Guadalupe.

Foto: Allison Dinner

J.Lo je privukla pažnju svojim stilom. Naime, elegantni kaput kombinirala je s upečatljivim dijamantnim naušnicama i u toj kombinaciji privlačila poglede.

Mediji često ističu kako je Jennifer Lopez razvila topao i poseban odnos sa Samuelom, sinom svog bivšeg supruga. Ni ovaj put to nije prošlo nezapaženo - paparazzi su ih snimili u opuštenom razgovoru neposredno prije početka predstave.