Obavijesti

Show

Komentari 0
'NEVOLJE' SLAVNIH

Dvije bivše na istom mjestu: Školska priredba spojila Bena Afflecka, Jennifer Garner i J.Lo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Dvije bivše na istom mjestu: Školska priredba spojila Bena Afflecka, Jennifer Garner i J.Lo
12
Foto: Press Association/DPA

Na fotografijama snimljenima ispred škole vidimo Bena i Jennifer Garner kako zajedno dolaze sa sinom Samuelom, a djeluju poprilično opušteno i složno. Jennifer Lopez stigla je nešto kasnije

Ako ste mislili da je priča o Benu Afflecku i njegove dvije Jennifer završena - prevarili ste se. Slavni glumac našao se na istom mjestu sa svojom prvom bivšom suprugom Jennifer Garner i drugom bivšom suprugom Jennifer Lopez, ovog puta zbog - djece.

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Naime, svi su se pojavili na istoj školskoj priredbi u kojoj su sudjelovali Samuel Affleck (13) sin Bena Afflecka i Jennifer Garner, te Emma, kći Jennifer Lopez i Marca Anthonyja. Riječ je o događaju kojem nitko nije mogao reći 'ne'.

‘This Is Me...Now: A Love Story’ Los Angeles Premiere
Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES

Na fotografijama snimljenima ispred škole vidimo Bena i Jennifer Garner kako zajedno dolaze sa sinom Samuelom, a djeluju poprilično opušteno i složno. Jennifer Lopez stigla je nešto kasnije, u pratnji dugogodišnjeg menadžera Bennyja Medine i majke Guadalupe.

12 SPAVAĆIH SOBA J. Lo snimala kozmetiku pa je otkrila luksuz u svojoj vili
J. Lo snimala kozmetiku pa je otkrila luksuz u svojoj vili
The Hollywood Reporter's Annual Women in Entertainment Gala
Foto: Allison Dinner

J.Lo je privukla pažnju svojim stilom. Naime, elegantni kaput kombinirala je s upečatljivim dijamantnim naušnicama i u toj kombinaciji privlačila poglede.

NOVI NAPAD Bivši suprug J.Lo: Varala me s Diddyjem, snimili su 18+ video
Bivši suprug J.Lo: Varala me s Diddyjem, snimili su 18+ video

Mediji često ističu kako je Jennifer Lopez razvila topao i poseban odnos sa Samuelom, sinom svog bivšeg supruga. Ni ovaj put to nije prošlo nezapaženo - paparazzi su ih snimili u opuštenom razgovoru neposredno prije početka predstave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Željko Bebek proslavio je 80. rođendan: Pozirao je s obitelji
VELIKO SLAVLJE

Željko Bebek proslavio je 80. rođendan: Pozirao je s obitelji

Legendarni glazbenik Željko Bebek slavi okrugli 80. rođendan, a u to je ime nazdravio sa svojim najmilijima. Sve je otkrila njegova supruga Ružica koja je podijelila zajedničku fotografiju uz dirljiv opis
Antonija i Selma postale su izazivačice za platinastu karticu, dok Otto odlazi u stres test
'MASTERCHEF'

Antonija i Selma postale su izazivačice za platinastu karticu, dok Otto odlazi u stres test

Najbolje tanjure imali su upravo Antonija, čije je jelo bilo najmaštovitije i tehnički najbolje izvedeno, te Selma, pa upravo one idu u borbu za platinastu karticu
FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju
MEDENI MJESEC

FOTO Thompsonova nećakinja objavila fotke s plaže u Miamiju

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i dalje uživa u medenom mjesecu s novopečenim suprugom Ivanom Jarnecom. Mladenci su prvo otišli u Arubu u Karibima, a zatim su skoknuli do Miamija, gdje su se također prepustili uživanju na suncu i kupanju.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025