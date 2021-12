Na društvenim mrežama se ne nazire kraj negativnim komentarima i reakcijama na intervju Bena Afflecka (49) s Howardom Sternom (67) za 'The Howard Stern Show'. Prva, tvrdi Affleck, laž koja je se proširila medijima bila je da je glumac okrivio svoju bivšu suprugu i kolegicu Jennifer Garner (49) za svoju ovisnost o alkoholu.

Njegova bivšu zaručnicu i sadašnju djevojku, pjevačicu i glumicu Jennifer Lopez (52) navodno je ekstremno uzrujao ovaj intervju, pisali su strani mediji. Uz to, izvještavali su o tome da je uzrujana i time što je Affleck prepisao svoju ovisnost bivšoj supruzi, ispričao je izvor blizak paru za Page Six, no Affleck tvrdi da ni to nije istina.

- Jako je ljuta. Ona ne želi biti uvučena u priču o razvodu njega i njegove bivše žene. Upoznala je Jennifer Garner te pokušava upoznati i Benovu djecu - rekao je izvor.

Lopez je sada demantirala medijske napise u kojima je pisalo da je uzrujana zbog nedavnih komentara svog dragog o njegovoj bivšoj supruzi.

- Jednostavno nije istina. Ova priča jednostavno nije istinita. To nije onako kako se ja osjećam. Ne bih mogla više poštovati Bena kao oca, suroditelja i osobu - rekla je pjevačica za Entertainment Tonight.

Affleck je također htio ispraviti svoje izjave pa je rekao da je u intervju napomenuo kako se zapravo odlično slaže s bivšom suprugom.

- Pričao sam o tome koliko se poštujemo i kako brinemo jedno o drugom i o našoj djeci, stavljamo ih na prvo mjesto - rekao je u intervjuu Jimmyju Kimmelu.

Affleck je rekao da mu nije problem biti tip za meme, ali povlači crtu kada je u pitanju njegova obitelj.

- Moram povući crtu i biti jasan. To što su mediji izvukli jednostavno nije istina. Ne vjerujem u to. To je sušta suprotnost onome što sam zapravo ja. Nikada ne bih želio da moja djeca povjeruju u to da bih ikada rekao ružnu riječ o njihovoj majci - rekao je glumac u intervjuu.

Affleck i njegova bivša supruga Garner imaju troje djece: Violet (16), Seraphinu (12) i sina Samuela (9). Vjenčali su se 2005. godine, a razveli 2018. godine. Nakon razvoda su rekli da je odluka bila zajednička.

- Imali smo brak koji nije uspio. To se dogodilo s nekim koga volim i poštujem, ali s kim više ne bih trebao biti u braku… Znao sam da je dobra mama - rekao je Affleck o svojoj bivšoj supruzi tijekom kontroverznog intervjua.