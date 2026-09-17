'Jenny from the Jail Block': Ova je fotka brzo postala viralni hit!

Kradljivica iz Minnesote postala je viralni hit nakon što je njena policijska fotografija objavljena na stranicama ureda šerifa okruga Wright. Naime, Cyrena Anne Quast (35), koja se iza rešetaka našla zbog krađe baterija za električne alate, neodoljivo podsjeća na slavnu pjevačicu Jennifer Lopez (57).

Foto: Wright County Sheriff's Office

Po policijskom izvještu, Quast je uhićena 30. kolovoza zbog sumnje da je iz trgovine u Monticellu ukrala dva pakiranja od po dvije baterije za električne alate, ukupne vrijednosti oko 578 dolara. Navodno je Quast priznala krađu te je protiv nje podignuta kaznena prijava. No, nakon objave njene fotografije u online evidenciji uhićenja, najmanje se pričalo o njenoj sklonosti krađi. Njena fotografija brzo se proširila internetom.

- Na trenutak sam mislila da je to J.Lo, napisao je jedan komentator, a drugi dodao: 'Kao da je došlo do greške u matrici'. Neki su bili kreativni, pa su zaključili kako je riječ o 'Jenny from the Jail Block'.

Foto: Wright County Sheriff's Office

Prema pisanju Daily Maila, 'lažna J.Lo' uhićena je desetak puta zbog različitih kaznenih i prekršajnih djela, među kojima su posjedovanje droge, vožnja pod utjecajem alkohola, krađa, predstavljanje lažnim imenom, bijeg od policije, vožnja bez važeće vozačke dozvole i neovlašteni ulazak na tuđi posjed. Quast je puštena dan nakon uhićenja.