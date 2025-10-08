'Jeste li gladne?': Priča o Halidu Bešliću koja pokazuje istinsku veličinu legendarnog pjevača

Na Facebook stranici humanitarne organizacije 'Putokaz za Afriku' osvanula je emotivna objava koja pokazuje koliki je čovjek bio Halid Bešlić. Autorica se prisjetila njihovih prvih razgovora i trenutaka koji su ostali urezani zauvijek. Također, otkrila je i na koji je način pomagao organizaciju.

- Dugo sam razmišljala da li da ga nazovem. U ovom trenutku, u ovoj tišini, činilo mi se neprijatno, teško. Nismo se čuli mjesecima… osam, devet, možda i više. A možda i godinu. Više se ni ne sjećam. Ne da mi se ni kopati po Viberu - započela je autorica teksta kojoj je jedan trenutak ostao posebno urezan u pamćenju.

- Negdje 2018. ili 2019. Halid nas je prvi put nazvao, na preporuku jednog prijatelja. Tada smo bile u Rwandi, u misiji. Nikad neću zaboraviti njegove prve riječi: 'Jeste li gladne?' - prisjetila se autorica.

- Zamislite…kroz Putokaz je prošlo osam tisuća djece. Tisuće školovanih, tisuće odgojenih, generacije koje su našle svoj put. I nikada, baš nikada nitko nije pitao: 'Jeste li gladne vas dvije dole?' Samo on. Samo Halid. I nije mu bilo važno ništa. Nema veze je li jedna izgledala mršavo ili debelo, umorno ili snažno. Za njega je bilo važno da je čovjek sit, da ima, da nije gladan i da nije sam - istaknula je autorica teksta, te dodala: 'Što vas dvi dole u Africi radite? Što hoćete? Koje ste vi partizanke?', rečenicu koju im je Halid jednom prilikom uputio, a na što su obje nasmijale.

Također, otkrila je i kako ih je Halid jednom prilikom pozvao i na ručak u Sarajevo.

- Sjećam se njegove pumpe, sjećam se tog dana kao da ga gledam. Cijeli dan se mučio da nam nabavi specijalnu njegovu pitu. Nije išlo, nervirao se, vrtio se, pokušavao. A nama je bilo dovoljno to što se trudio. Jer kad vidiš da se čovjek daje oko jedne obične pite, znaš da si mu važan. Da te je stavio u svoje srce - prisjetila se autorica.

Od tada je Bešlić službeno postao i ambasador Putokaza, gdje je doveo svoje ljude i pružio podršku kakvu nisu mogli ni zamisliti.

- I onda sam mislila kako bi ga bilo lijepo iznenaditi…Plan je bio doći na koncert u Splitu, 13. rujna, koji je trebao održati, htjela sam mu u backstage donijeti pitu. Onako, za šalu, za smijeh, za uspomenu na onaj dan u Sarajevu. Ali eto, život je takav, spriječilo nas. I sad… kad zatvorim oči, postoji osoba za koju se svakog dana posebno molim. jedan jedini…Halid - istaknula je autorica.

- I kad ostaneš sam pred Bogom i sobom, kad se sve slike vrate, kad ti se uši napune tišinom, čuješ njegov glas, onaj prvi poziv, onu rečenicu koja para dušu: 'Jeste li gladne?' I suze krenu. Jer znaš… da je rijetkost pronaći dragulj u ovome svijetu… - stoji u opisu organizacije koja pomaže siromašnima.

Inače, Halid je bio jedan od najvećih i najpoznatijih pjevača Balkana, a da su ga poštovale generacije govori što su se od njega dirljivim porukama oprostile tisuće ljudi. Unatoč uspješnoj karijeri i legendarnim hitovima, prije svega, isticao se kao čovjek velika srca koji je uvijek bio spreman svima pomoći. Podsjetimo, vijest o njegovoj smrti javnost je potresla u utorak poslijepodne.

Foto: Dario Horvat

