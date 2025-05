Jesu li Marko i Kristina iz Braka na prvu i dalje skupa? On nam otkrio: 'Irma je sebična, vidi se'

Tijekom eksperimenta 'Brak na prvu' prošli su kroz sve... Od nesporazuma i zamjene partnera do sumnji, tračeva i pritiska sa svih strana. Ali Marko Vozab i Kristina Santini danas su dokaz da se i u najneočekivanijim okolnostima može roditi ljubav. Nema više scenarija, snimanja ni komentara kandidata iza leđa. Sad su samo njih dvoje i sve im je, kako kaže Marko, 'potaman'.

Foto: RTL

- Kristina i ja jako lijepo živimo, povezaniji smo nego u eksperimentu - govori nam Marko, koji bez zadrške priznaje da se uz Kristinu osjeća kao kralj. Baš kao što se i ona uz njega osjeća kao kraljica.

Na pitanje je li u nekom trenutku sumnjao da njihov odnos neće opstati izvan showa, odgovara kratko i jasno: 'Ne'.

Na početku 'Braka na prvu' Marko je bio spojen s Irmom Kesner, a Kristina s Franjom Šiškom.

No vrlo brzo nakon početka eksperimenta Marko je shvatio da nešto ne štima.

Foto: RTL

- Nakon prve ceremonije, kad je Irma postala euforična i mislila da je to to, odnosno da ćemo ostati do kraja života zajedno - prisjeća se.

Zamjena partnera, koja je mnoge gledatelje šokirala, njemu nije predstavljala problem.

- Nije mi žao. Naučio sam da treba slušati srce, a ne plitke mozgove. S Irmom ne bih nikako ostao do kraja, bilo mi je dosta tog toksičnog i napornog odnosa. Ona je bila sebična i gledala samo kako će ona profitirati iz eksperimenta, što možemo vidjeti sad na društvenim mrežama - kaže Marko te dodaje kako danas nisu u kontaktu.

- Moj odnos se završio kad je ona počela pričati laži i htjela me prikazati u negativnom svjetlu. Ne čujemo se od tada - priznaje. Na temu navodne afere s Kristinom Grgurić, koju je pokrenuo Stjepan Matić, ne želi trošiti riječi.

Foto: RTL

- To je najveća laž koja se desila u eksperimentu i više puta sam to demantirao i ne želim više komentirati - dodaje Marko.

Sad, kad su emitirane sve epizode, prilično je iznenađen onime što je vidio.

- Nisam znao što su dotični kandidati izjavljivali tako loše, a poslije sjedili s nama i šutjeli kao zaliveni. U kontaktu sam s ljudima s kojima sam bio dobar tijekom eksperimenta i koji su ostali uz nas i davali nam podršku - kaže Marko.

Na pitanje bi li se zaljubio u Kristinu i da su se upoznali u stvarnom životu, bez kamera i pritiska, odgovara bez razmišljanja: 'Bih. Kristina je odlična osoba i to znaju ljudi koji su je stvarno upoznali'.

Oni koji su ih osuđivali samo su, kaže, dodatno ojačali njihov odnos: 'Jer smo se fokusirali samo na nas i drugi nas nisu interesirali, dok su se neki samo fokusirali na naš odnos ne gledajući svoj'.

Foto: RTL

Kristinina iskrenost, geste, direktnost i ponašanje su ga osvojili. 'Ne znate vi kako je nama kad smo nasamo', dodaje zaljubljeni Marko. Ništa ga kod nje ne iritira. Sve je, kako ponavlja, 'potaman'.

Njegovi prijatelji i obitelj oduševljeni su Kristinom, a na pitanje hoće li biti još jednog braka odgovara u svom stilu: "Budite u pripravnosti. Nikad ne reci nikad". Iako je eksperiment bio pun izazova, sve je, kaže, vrijedilo.

- Našao sam nešto najdivnije, a ako bih ponovio, znao bih kako da se postavim - zaključuje Marko.

Ponovnim okupljanjem svih kandidata peta sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' završila je u četvrtak. Okupljanje je počelo dramatično, a nastavilo se u sličnom tonu, ponovnim prepucavanjem bivših supružnika Irme i Marka nakon prikazivanja videa njihovog bračnog puta. Ipak, Irma i Marko složili su se da su neke stvari ipak bile lijepe. Irma je istaknula medeni mjesec, na kojem su se divno proveli, a Marko dodao kako su naučili puno o sebi, ali i o odnosima kakve imaju s drugim ljudima.

Foto: RTL

Zatim je prikazan video Kristine i Franje, koji nisu imali lijepe riječi jedno za drugo, pa je ubrzo među kandidatima izbila svađa, a uključio se i Stjepan, koji se prepirao s Markom, a zatim ponovno potegnuo temu Igorova rođendana pa su Stjepan i Manuel pred ostalim kandidatima i ekspertima odglumili Kristinin i Markov ples na rođendanu.

- Jesu oni plesali s drugim parovima, ali njihov ples je bio više prisni i zajedno su i otišli s mog rođendana - zaključio je Igor.

Bilo je zanimljivih komentara, 'otkrivanja istine'. Tako je, primjerice, Stjepan spomenuo kako je problem nastao već na svadbi, i to zbog politike, a optužio je i Kristinu zbog toga kako se ponašala:

- Ona je baš išla u neku krajnost kad je davala izjave, baš me ponižavala do kraja. Ja sam išao pozitivno, a koliko je ona bila negativna.

Stigao je i odgovor:

- Kad bi se kamere ugasile i kad bi ljudi naputili prostoriju, Stjepan je bio ovakav kao sad večeras: prozivao i napadao - rekla je Kristina i dodala:

- Meni je žao što sam davala takve komentare, pogotovo na početku, i baš mi je žao i baš sam glupa i na kraju dana nisi ti tvoji gosti, ali ja sam bila uzrujana da sam nekako to stavila i na tebe, ali naš odnos je automatski od idućeg jutra postao toksičan.

Prikazani su i ostali kandidati iz ovogodišnje sezone, a šećer na kraju bili su Jeannette i Simon, mnogima najdraži par, čiji je video dirnuo gledatelje do suza. Jeannette i Simon poklonili su ekspertima prigodne majice 'Brak na prvu'.

Foto: RTL

- Mislim da smo stvarno pokazali da se, iz nečega što nismo očekivali i čemu se nismo nadali može izgraditi prijateljstvo i izgraditi ljubav koju prenosimo na druge - rekla je Jeannette i poklonila Simonu uokvireni natpis koji im je stajao na vratima stana, a oni su jedno drugome obećali da će ostati prijatelji i nastaviti se truditi oko svog odnosa.

Za kraj, Jeannette i Simon su pripremili veliku tortu za ostale kandidate, a Jeannette im je proučila: 'Zaboravite sve što je bilo loše, zapamtite sve što je bilo dobro'.