Jim Carrey se oženio u tajnosti s 32 godine mlađom partnericom

Jim Carrey (64) ponovno je stao pred oltar. Glasnogovornik slavnog glumca potvrdio je za People da se zvijezda filmova 'Maska', 'Ace Ventura' i 'Svemogući Bruce' vjenčala s dugogodišnjom partnericom Min Ah (32).

Vijest o vjenčanju stigla je sedam mjeseci nakon što se par zajedno pojavio na dodjeli francuskih filmskih nagrada César. Carrey je tad u govoru, koji je održao na francuskom jeziku, Min Ah nazvao svojom 'predivnom partnericom'.

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- Hvala mojoj divnoj obitelji, mojoj kćeri Jane i unuku Jacksonu. Volim vas sada i zauvijek. Hvala i mojoj predivnoj partnerici Min Ah. Volim te, Min Ah - rekao je tad glumac, dok su njegova kći, unuk i partnerica iz publike dobili veliki pljesak.

U istom govoru prisjetio se i svog pokojnog oca Percyja Josepha Carreyja, za kojeg je rekao da ga je naučio vrijednosti ljubavi, velikodušnosti i smijeha.

Carrey i Min Ah svoju vezu uglavnom drže podalje od javnosti, no zajedno su nekoliko godina. Just Jared objavio je njihove zajedničke fotografije još u veljači 2022., kad su napuštali humanitarnu večer koju je u Los Angelesu organizirao Judd Apatow.

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Glumac je posljednjih godina više puta govorio da mu odgovara mirniji život daleko od Hollywooda. U travnju 2022., tijekom promocije filma 'Sonic the Hedgehog 2', čak je najavio mogućnost povlačenja iz glume.

- Prilično sam ozbiljan - rekao je tad na pitanje razmišlja li doista o završetku karijere.

Objasnio je da bi se pred kamere mogao vratiti jedino zbog projekta za koji bi osjećao da ga ljudi doista trebaju vidjeti.

- Volim svoj miran život. Volim slikati i volim svoj duhovni život. Imam dovoljno - rekao je tad.

Prije veze s Min Ah, Carrey je ljubio glumicu Ginger Gonzaga, svoju kolegicu iz serije 'Kidding'. Zajedno su se prvi put pojavili na crvenom tepihu u siječnju 2019., a prekinuli su iste godine. Carrey iza sebe već ima dva braka.

S glumicom Lauren Holly, s kojom je glumio u filmu 'Glup i gluplji', bio je u braku od 1996. do 1997. godine. Prije nje bio je oženjen Melissom Womer, od 1987. do 1995. godine. S njom ima kćer Jane.