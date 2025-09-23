Jimmy Kimmel opet na malim ekranima: Pršte brojne reakcije

Jimmy Kimmel vratio se na male ekrane. Naime, prije tjedan njegova emisija 'Jimmy Kimmel Live!' suspendirana na neodređeno vrijeme zbog komentara o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Nakon što su saznali za povratak brojni njegovi kolege, prijatelji i obožavatelji bili su oduševljeni.

Host Jimmy Kimmel opens the show during the 68th Primetime Emmy Awards in Los Angeles | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Samo nekoliko sati prije snimanja emisije, doznali smo da je naša duga nacionalna late night mora gotova jer je Disney objavio da se Jimmy Kimmel Live! vraća u program - rekao je voditelj Stephen Colbert.

- Ovo je divna vijest za mog dragog prijatelja Jimmyja i njegov tim. Tako sam sretan zbog njih. Osim toga, sada kada Jimmy nije otkazan, mogu ponovno uživati u ovome - nadodao je Colbert, čija je emisija također bila prije godinu dana suspendirana.

Njegov povratak razveselio je i voditelja Setha Meyersa koji se osvrnuo na mnogobrojne reakcije o Trumpovom 'gušenju' slobodne govora.

- Nekoliko minuta prije nego što smo počeli snimati, dobili smo vijest da će se naš prijatelj Jimmy Kimmel vratiti u eter - rekao je Seth.

Također, osvrnuo se i na samog bivšeg predsjednika, ali i dodao da se voditelji svakodnevno šale na Trumpov račun.

- Donald Trump javno poziva svog državnog odvjetnika da kazneno goni njegove političke neprijatelje i rekao je da bi TV mreže koje ga kritiziraju trebale izgubiti svoju dozvolu za emitiranje. Ali to nismo mi, zar ne? Mi smo dobri? - istaknuo je Meyers.

Usto, i brojne druge zvijezde podržale su Jimmyjev povratak. Glumac Ben Stiller u komentarima je ostavio emotikon pljeska. S druge strane Mark Hamill najavio je pad 'Truth Sociala', apelirajući na društvenu mrežu Donalda Trampa. Podrška je stigla i od brojnih drugih političara, od guvernera Kalifornije Gavina Newsoma do senatora New Yorka Chucka Schumera.

Ipak, bilo je i onih nezadovoljnih. Andrew Kolet, glasnogovornik organizacije 'Turning Point USA' Charleyja Kirka rekao je da ga odluka nije nimalo iznenadila, no Kimmel za javnost nije poslao još nikakvu poruku. Inače, vijest da se emisija ponovno vraća, u ponedjeljak navečer, objavio je Disney, matična tvrtka ABC-a.

- Posljednjih smo dana vodili promišljene razgovore s Jimmyjem, i nakon tih razgovora, donijeli smo odluku da se emisija vrati - napisali su u objavi za javnost.

Podsjetimo, Kimmelova suspenzija prije tjedan dana pokrenula je broje reakcije. Brojne slavne osobe stale uz Jimmyja, dok je Trump hvalio potez ABC-ja. Također, ispred studija bio je organiziran i veliki prosvjed, dok su drugi pozivali na bojkotiranje. No, kada su saznali za povratak odmah su potpisali otvoreno pismo kojim se osuđuje odluka televizije, a među 400 slavnih bile su Jennifer Aniston i Meryl Streep.

Host Jimmy Kimmel closes the show at the 68th Primetime Emmy Awards in Los Angeles | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL