Urban&4 objavili su novi singl

Dok glazbena industrija sve agresivnije traži savršenstvo, Urban ide u suprotnom smjeru. Novi singl "Sagradit ću ti pjesmu" sveden je na minimum i upravo u toj svedenosti nalazi prostor koji većina produkcija danas nema.

Već desetljećima jedan od najautentičnijih autora regionalne glazbene scene, Urban je tijekom svoje karijere, od Laufera pa do Urban&4, izgradio prepoznatljiv umjetnički rukopis koji nikada nije pristajao na kompromise. Njegove pjesme oduvijek su živjele između ranjivosti i snage, intime i bunta, a upravo je ta sposobnost da emociju pretoči u univerzalni jezik ono što ga čini jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora.

Nova pjesma "Sagradit ću ti pjesmu" nastavlja upravo taj put. Umjesto težnje prema savršenstvu, Urban danas bira jednostavnost i neposrednost. Akustična gitara, glas i tekst ponovno su u središtu njegove glazbe.

- Mislim da nije tajna da se nekako suštinski opirem prodiranju tehnologije u sve pore života, a posebno u ove umjetničke. Sve mi je češće samo akustična gitara u ruci, sve rjeđe popravljam snimke, sve me manje zanima savršenstvo u stvaranju i izvedbi, sve više vjerujem da je tekst ono što nosi određenu pjesmu. A onda mislim da je i suvišno pokušavati objasniti publici što bi trebali čuti i osjetiti, što sam htio tekstom reći – siguran sam da će svatko u pjesmi naći i čuti točno ono što joj ili mu treba - poručuje Urban.

Upravo ta filozofija prožima i vizualni identitet pjesme. Spot za "Sagradit ću ti pjesmu" režirala je Milica Czerny Urban, njegova životna suputnica i osoba koja je svjedočila samom nastanku pjesme.

- S obzirom na to da je svjedočila samom nastanku pjesme i bila njen prvi slušatelj, sasvim je prirodno došla i odluka da upravo Milica snimi spot i tako slikom nadogradi priču pjesme. Bio sam u početku malo skeptičan, ali sam se onda prepustio i poštovao njezino uvjerenje da je prirodno svjetlo uvijek ljepše od bilo kojeg reflektora, da je stvarni život uvijek najživotniji i da su nekad male stvari veće od velikih - dodaje Urban.

Njihova zajednička estetika i ranije je stvarala neke od najintimnijih videospotova, a i ovoga puta naglasak je stavljen na autentičnost, atmosferu i emociju, bez potrebe za velikim produkcijskim zahvatima. Kao i mnogo puta dosad, Urban potvrđuje da se najdublje stvari često događaju upravo u tišini i jednostavnosti.

Foto: Milica Czerny Urban

Posljednjih godina Urban se sve snažnije vraća ogoljenijem, akustičnijem izrazu, što su publika i kritika prepoznali kroz pjesme i projekte koji su nastajali izvan standardnih produkcijskih obrazaca. Umjesto oslanjanja na tehnologiju i trendove, fokus ostaje na pjesmi kao prostoru iskrene komunikacije između autora i slušatelja.

- Možda više ne možemo slijediti modu ili trendove u glazbi, ali možemo se zato s još više žara posvetiti pisanju i stvaranju pjesama i pritom biti što iskreniji, prema sebi i prema publici - zaključuje Urban.

"Sagradit ću ti pjesmu" nije samo nova pjesma, ona je podsjetnik da glazba i dalje može biti prostor bliskosti, emocije i ljudskosti. Bez viška buke, bez potrebe za objašnjenjima, dovoljno snažna da svatko u njoj pronađe vlastitu priču.