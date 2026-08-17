Johnny Depp se vraća u 'Pirate s Kariba', ali kao sporedni lik? Ova će dama imati glavnu ulogu

Razgovaramo s Johnnyjem Deppom, radimo na scenariju i nadamo se da ćemo uspjeti realizirati projekt - kazao je za Deadline producent Jerry Bruckheimer govoreći o novom nastavku 'Pirata s Kariba'. No, kako Deadline doznaje, kapetan Jack Sparrow trebao bi u šestom nastavku franšize biti tek sporedni lik, dok će se radnja fokusirati na lik kojeg će odigrati Margot Robbie.

Posljednji film iz franšize 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' iz 2017., ujedno je bio i film s najmanjom zaradom u serijalu, s 795,9 milijuna dolara zarade diljem svijeta. Kroz pet filmova, unosna Disneyjeva franšiza ostvarila je 4,5 milijarde dolara prihoda na svjetskim kino blagajnama.

Foto: Jack Taylor

Depp je prvi put utjelovio Sparrowa u filmu 'Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl' redatelja Gorea Verbinskog iz 2003., u kojem su uz njega glumili Orlando Bloom kao Will Turner i Keira Knightley kao Elizabeth Swann. Svoju je ulogu nastavio u nastavku iz 2006., 'Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest', kao i u trećem filmu franšize, 'Pirates of the Caribbean: At World’s End', koji je premijerno prikazan 2007. godine. Pojavio se i u nastavku 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' iz 2011., a svoju je ulogu Sparrowa zaključio filmom 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' iz 2017. godine.

Iako se o šestom filmu govori već godinama, scenarist Stuart Beattie još je 2018. dao naslutiti da bi se Depp mogao povući iz svoje kultne uloge.

- Mislim da je imao sjajnu karijeru u toj ulozi. Očito je taj lik učinio svojim i on je sada postao lik po kojem je najpoznatiji. Djeca diljem svijeta ga vole kao taj lik, tako da mislim da je to bilo sjajno za njega, bilo je sjajno za nas i zbog toga sam jako, jako sretan. Mislim da će Jack Sparrow biti njegova ostavština. To je jedini lik kojeg je glumio pet puta - rekao je Beattie za DailyMailTV. Iste godine, Disney mu je otkazao ugovor nakon što je Deppova bivša supruga Amber Heard u autorskom tekstu za 'The Washington Post' aludirala na to da ju je zlostavljao. Nakon otkazivanja ugovora, glumac je kazao da se osjeća 'izdano od ljudi za koje je naporno radio'. Deppu je u konačnici 2022. pobijedio u sudskom sporu te mu je dosuđena odšteta od milijun dolara, a ako je vjerovati Bruckheimeru, izgleda da je i Disneyu oprostio izdaju.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Depp trenutačno glumi Ebenezera Scroogea u nadolazećem filmu 'Ebenezer: A Christmas Carol', koji će biti objavljen 13. studenoga, piše PageSix. To mu je prvi veliki projekt nakon što je dobio sudski spor za klevetu protiv Heard, s kojom je bio u braku od 2015. do 2017. godine.