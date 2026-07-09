Još samo tjedan dana ostalo je do povratka Sergeja Ćetkovića na opatijsku Ljetnu pozornicu

Za samo tjedan dana, 16. srpnja, Sergej Ćetković ponovno će stati na pozornicu koja u njegovoj karijeri zauzima posebno mjesto. Povratak na Ljetnu pozornica u Opatiji nakon tri godine za njega nije tek još jedan koncert u sklopu turneje 'Sergej 5.0', nego susret s gradom i publikom uz koje ga vežu neka od najljepših koncertnih sjećanja.

- Kad pomislim na Opatiju, sjetim se toliko lijepih večeri koje nosim sa sobom. To su uspomene koje ostaju za cijeli život. Od prvih nastupa u Hrvatskoj do koncerata na Ljetnoj pozornici, svaki put sam imao osjećaj da me publika prihvatila na poseban način. Teško je riječima opisati koliko mi to znači - priznaje Sergej.

Foto: PROMO



Posebno mjesto među tim uspomenama zauzima i njegov posljednji koncert na opatijskoj Ljetnoj pozornici koji je zbog snažnog nevremena morao biti prekinut.

- Nikada neću zaboraviti trenutak kada je kiša prekinula koncert, a publika je ostala i nastavila pjevati. Ljudi su bili mokri do kože, ali nitko nije želio otići. Takvi trenuci ostanu zauvijek i upravo zbog njih se uvijek rado vraćam u Opatiju - kaže.

Na koncertu 16. srpnja publika će imati priliku čuti pjesme koje su obilježile njegovu više od 25 godina dugu karijeru, od 'Pogledi u tami', 'Korov', 'Zar je kraj', '25. sat', 'Pusti probleme', 'Prsten na sto' i 'Ljubav', do brojnih drugih hitova koji su postali soundtrack mnogih životnih priča.

- Pripremamo koncert satkan od najljepših emocija i pjesama koje su obilježile sve ove godine. Volio bih da svatko tko dođe ponese kući barem jedan trenutak kojeg će se sjećati dugo nakon što koncert završi - ističe regionalna zvijezda.

Foto: PROMO

Iako je zbog glazbe obišao gotovo cijelu regiju, priznaje kako rijetko ima priliku mjesta koja posjećuje doživjeti bez rasporeda i obveza.

- Kad bih mogao biti turist samo jedan dan, bez telefona i obaveza, Kvarner bi sigurno bio jedno od mjesta na kojima bih rado ostao. Cres, Krk, Rab… Toliko je ljepote na jednom mjestu da čovjek samo poželi usporiti i uživati - kaže Sergej.

Dodaje kako upravo susreti s publikom njegov posao čine posebnim.

- Najveća nagrada su ljudi koji mi nakon koncerta ispričaju da ih je neka pjesma pratila kroz važne životne trenutke. Tada shvatim da glazba živi svoj život i da vrijedi sve ono što ulažemo u nju - kaže.

Foto: PROMO

Ograničen broj ulaznica dostupan je putem sustava Entrio.