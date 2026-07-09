Kad pomislim na Opatiju, sjetim se toliko lijepih večeri koje nosim sa sobom. To su uspomene koje ostaju za cijeli život, rekao je pjevač
Još samo tjedan dana ostalo je do povratka Sergeja Ćetkovića na opatijsku Ljetnu pozornicu
Za samo tjedan dana, 16. srpnja, Sergej Ćetković ponovno će stati na pozornicu koja u njegovoj karijeri zauzima posebno mjesto. Povratak na Ljetnu pozornica u Opatiji nakon tri godine za njega nije tek još jedan koncert u sklopu turneje 'Sergej 5.0', nego susret s gradom i publikom uz koje ga vežu neka od najljepših koncertnih sjećanja.
- Kad pomislim na Opatiju, sjetim se toliko lijepih večeri koje nosim sa sobom. To su uspomene koje ostaju za cijeli život. Od prvih nastupa u Hrvatskoj do koncerata na Ljetnoj pozornici, svaki put sam imao osjećaj da me publika prihvatila na poseban način. Teško je riječima opisati koliko mi to znači - priznaje Sergej.
Posebno mjesto među tim uspomenama zauzima i njegov posljednji koncert na opatijskoj Ljetnoj pozornici koji je zbog snažnog nevremena morao biti prekinut.
- Nikada neću zaboraviti trenutak kada je kiša prekinula koncert, a publika je ostala i nastavila pjevati. Ljudi su bili mokri do kože, ali nitko nije želio otići. Takvi trenuci ostanu zauvijek i upravo zbog njih se uvijek rado vraćam u Opatiju - kaže.
Na koncertu 16. srpnja publika će imati priliku čuti pjesme koje su obilježile njegovu više od 25 godina dugu karijeru, od 'Pogledi u tami', 'Korov', 'Zar je kraj', '25. sat', 'Pusti probleme', 'Prsten na sto' i 'Ljubav', do brojnih drugih hitova koji su postali soundtrack mnogih životnih priča.
- Pripremamo koncert satkan od najljepših emocija i pjesama koje su obilježile sve ove godine. Volio bih da svatko tko dođe ponese kući barem jedan trenutak kojeg će se sjećati dugo nakon što koncert završi - ističe regionalna zvijezda.
Iako je zbog glazbe obišao gotovo cijelu regiju, priznaje kako rijetko ima priliku mjesta koja posjećuje doživjeti bez rasporeda i obveza.
- Kad bih mogao biti turist samo jedan dan, bez telefona i obaveza, Kvarner bi sigurno bio jedno od mjesta na kojima bih rado ostao. Cres, Krk, Rab… Toliko je ljepote na jednom mjestu da čovjek samo poželi usporiti i uživati - kaže Sergej.
Dodaje kako upravo susreti s publikom njegov posao čine posebnim.
- Najveća nagrada su ljudi koji mi nakon koncerta ispričaju da ih je neka pjesma pratila kroz važne životne trenutke. Tada shvatim da glazba živi svoj život i da vrijedi sve ono što ulažemo u nju - kaže.
Ograničen broj ulaznica dostupan je putem sustava Entrio.
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