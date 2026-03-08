VIDEO 'Posebno me dirnulo kad mi se Petar javio s idejom da zaprosi Ivu na mom koncertu...'

Sinoćnji koncert crnogorskog pjevača Sergeja Ćetkovića u Areni Zagreb obilježili su emocije, rođendansku atmosferu i neočekivani romantični trenutak kada je pjevač izašao s pozornice kako bi pomogao prosidbi jednog para iz publike. Ćetković, koji je na dan žena proslavio i svoj rođendan, večer je započeo u znak svog velikog jubileja. Kako je istaknuo, koncert u Areni Zagreb za njega je bio mnogo više od običnog nastupa.

Pokretanje videa... 04:51 Zaprosio curu u Areni | Video: Čitatelj 24sata

- Sinoćnji koncert za mene je bio mnogo više od koncerata. Proslaviti 50. rođendan na pozornici, pred rasprodanom dvoranom i publikom koja je uglas pjevala svaku pjesmu nešto je nešto što ću pamtiti cijeli život. Zagreb mi je oduvijek davao posebnu energiju, ali ono što se dogodilo sinoć bilo je zaista emotivno i veliko - kazao je iskreno.

Tijekom koncerta dogodio se trenutak koji je publiku dodatno raznježio. Mladić Petar obratio se pjevaču s idejom da zaprosi svoju djevojku Ivu upravo na pozornici.

Pjevač je kasnije objasnio koliko ga je taj trenutak posebno dirnuo, naglašavajući simboliku glazbe u stvarnim životnim pričama ljudi.

- Posebno me dirnuo trenutak kada mi se Petar javio s idejom da zaprosi svog Ivu upravo na pozornici. Takve stvari na koncertima imaju posebnu težinu i podsjećaju me koliko su pjesme koje pjevam dio nečijih stvarnih života i ljubavnih priča. Biti dio tako važnog trenutka za dvoje ljudi za mene je velika čast i nešto što me iskreno raduje - kaže Sergej.

Nakon što je par izašao na pozornicu, Ćetković je mikrofonom predao Petru koji je, uz vidljivu tremu, započeo svoj govor pred javnošću. U šali je publici poručio da skrati nervozni trenutak riječima:

– Reci 'da' i skrati nam muke, molim te - uzviknuo je nasmijavši publiku.

Na kraju je djevojka pristala na prosidbu, a dvorana je eruptirala u pljesak i oduševljenje. Romantični trenutak dodatno je upotpunio pjevača koji je paru izveo jednu od svojih balada dok su oni, zajedno s publikom, plesali na pozornici.

Osim emotivnih događaja, Ćetković je progovorio i o ulasku u novo životno razdoblje, navodeći da se nakon 50. rođendana osjeća energično i motivirano za buduće projekte.

- Što se tiče pedesete, osjećam se odlično. Možda sam bogatiji za godine i iskustvo, ali energija i ljubav prema glazbi su isti kao i prvog dana. Ovakve večeri daju mi ​​dodatni vjetar u leđa i motivaciju za sve što dolazi. Spreman sam za nove pjesme, nove susrete s publikom i, nadam se, još mnogo ovakvih večeri koje se pamte cijeli život - kaže popularni pjevač čiji će koncert u Zagrebu ostati zapamćen kao večer obilježena glazbom, emocijama i jednim od najromantičnijih trenutaka koje je publika mogla svjedočiti u Areni ove sezone.