Joško Lokas nakon ozljede noge: 'Imam ljude oko sebe na koje uvijek mogu računati'

Jedan od najomiljenijih hrvatskih televizijskih voditelja, Joško Lokas, podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu vrlo osobnu i emotivnu objavu u kojoj je detaljno opisao proces oporavka od ozljede noge koja mu je privremeno promijenila život. Nakon što su gledatelji popularnog kviza 'Potjera' primijetili da voditelj emisiju vodi sjedeći, Lokas je sada otkrio što se događalo iza kulisa posljednjih nekoliko mjeseci.

Neočekivana ozljeda i dugi oporavak

U svojoj objavi, Lokas je otkrio da je 8. siječnja ove godine ozlijedio lijevu nogu, što je poremetilo sve njegove planove za zimu. Svoju priču započeo je poznatom izrekom koja savršeno opisuje situaciju u kojoj se našao.

"Iza mene je jedno razdoblje koje je po tko zna koji puta pokazalo svu nepredvidljivost života i koliko je sve relativno. Kada sam ozlijedio lijevu nogu 8. siječnja 2026., prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila je kako čovjek planira, a Bog se smije", napisao je voditelj.

Zagreb: Joško Lokas, TV voditelj | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kroz seriju fotografija Lokas je pokazao put od boravka na planini, preko slomljene noge i vođenja 'Potjere' pa sve do oporavka.

Posebnu zahvalnost uputio je stručnjacima, čija je pomoć, kako kaže, ubrzala oporavak koji se njemu činio kao vječnost. "Nisam navikao biti u mirovanju i ograničenih kretanja, tako da sam ubrzo spoznao kako je strpljenje svojevrsna akcija koju moram poštovati", priznao je.

Podrška obitelji i povratak na male ekrane

Kroz cijelo ovo izazovno razdoblje, Lokas ističe kako mu je najveća podrška bila njegova obitelj.

"Cijeli period olakšali su mi klinci, obitelj, znani i neznani ljudi koji su mi punili inbox željama za što brzim oporavkom te moji prijatelji koji mi svojim prisustvom i raznim oblicima uskakanja i pomaganja nisu dozvoljavali da mi misli skrenu u negativnom smjeru", zahvalio se svima.

Upravo je povratak na posao i snimanje kviza 'Potjera' na Hrvatskoj radioteleviziji bila najbolja motivacija za nastavak terapija. Gledatelji su tako mogli vidjeti Lokasa u nešto drugačijem izdanju, kako sjedi u voditeljskom stolcu, no njegov profesionalizam i predanost poslu nisu bili nimalo umanjeni.

Komentari puni podrške

Njegova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija i poruka podrške. Komentari poput "Samo jako dalje i fokus na sadašnjost" i "Break a leg" pokazuju koliko je voditelj cijenjen među publikom. Na kraju svoje objave, Lokas je podijelio i životnu lekciju koju je naučio, citirajući izreku koju često pripisuju Budhi: "Ne živite u prošlosti, ne sanjajte o budućnosti, usredotočite um na sadašnji trenutak."

Lokas je ranije za 24sata ispričao i kako je došlo do ozljede noge. 'Prilikom rada na adaptaciji stana i čišćenja ostatka radova, u nekoliko sam navrata izlazio kako bih odnio otpad. Pri posljednjem takvom odlasku, nakon što sam izbacio posljednje vreće i tom rutom prošao desetak puta taj dan, naišao sam na led i pao. Nasreću, nakon posljednje vreće, jer je barem stan bio očišćen. Ne bi bilo dobro da je nakon prve. Ovako sam se barem vratio u čisti stan', ispričao nam je omiljeni voditelj kroz smijeh. Pri padu su mu stradali ligament gležnja, vrh jedne kosti i meniskus.