Juraj Šebalj i Dušan Bućan na Reliju Dakar: 'Bućan je položio test, bio je sjajan suvozač'

Javila nam se Sara Hdagha u subotu ujutro s radosnom vijesti, odnosno snimkom kako automobil njenog supruga Dušana Bućana, koji je bio suvozač, i Jurja Šebalja, vozača, na Reliju Dakar prolazi kroz cilj. Gotovo dva tjedna trajala je njihova avantura, bilo je uspona i padova, pobjeda u ispitima, ali, nažalost, i onoga što je puno više utjecalo na rezultat. Puknuti kotač, pa onda i jučer probušena guma.

- Gotovo je, došli smo do kraja, preživjeli smo u jednom komadu. Bilo je ludo iskustvo, to sam želio doživjeti odmalena. Sve smo odradili dobro, sjajno počeli, ali, nažalost, nismo imali sreće, s autom. I to je bilo to, ona situacija s kotačem nas je toliko bacila unazad tu je bilo toliko kaznenih bodova da je bilo nemoguće imati bolji plasman. Trudili smo se, držali dobar tempo, ali jedan izgubljeni dan ne možeš nadoknaditi - rekao nam je glumac zagrebačkom HNK.

Foto: HAKS

Rođen za avanturu, nije dvojio kada ga je Šebalj pozvao da mu bude suvozač I dobro je to bilo. Zadnjeg dana planirali su "im pokazati".

- Je, baš smo bili nabrušeni. I onda nam pukne gume. nevjerojatno, prođeš sedam tisuća kilometara po kamenju i svakakvom terenu, a onda probušiš gumu praktički na autocesti. Kad te neće, onda te neće - rekao je Bućan.

Najteža je to utrka na svijetu, koju su završili na 37. mjestu.

- Pokazali smo da znamo i da možemo, u pitanju je sad bio faktor na koji ne možeš utjecati. Došli smo do kraja živi i zdravi u jednom komadu, a to je ipak najvažnije. Upoznali smo neke divne ljude, ostvarili lijepa prijateljstva za budućnost. Iskustvo je doista hvalevrijedno. Vidjeli smo prekrasne stvari, pejzaže, ljude koji ti ostanu zacrtani za cijeli život - rekao je Bućan.

Foto: PROMO

A evo što kaže i vozač Juraj Šebalj:

- Nisam zadovoljan jer sam imao i bolje plasmane na najtežoj utrci na svijetu, iako je ovdje najvažnije doći do cilja. I sad sam puno naučio, iako sam u ovom sportu već 30 godina. Utrka sjajna za Dušana, položio je s peticom. Jako smo dobro funkcionirali, sjajan je bio u ulozi suvozača. Imao ubrzanu školu pa sjeo u trkači auto, a ja dovoljno iskustva da ga vodim - rekao je Šebalj pa nastavio:

- Gledam i prema naprijed, kao i uvijek, želim poboljšati stvari, tehnički i organizacijski, krenuti i od sebe. Dobili smo medalju za dolazak na cilj, a ambicije će uvijek biti velike. S ovim automobilom možemo ciljati i na prvi mjesto.