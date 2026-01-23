K-Pop Demon Hunters: Voli ih publika, dobili 2 nominacije za Oscara, spektakl stiže u Zagreb

Animirani film koji je pokorio svijet, Netflixov megahit "K-Pop Demon Hunters", nastavlja svoj pobjednički pohod i u sezoni nagrada. Nakon što je osvojio Zlatni globus i nagradu kritičara, film je osigurao dvije prestižne nominacije za 98. dodjelu nagrada Oscar. Ovaj globalni uspjeh potaknuo je i organizaciju velikog glazbeno-scenskog spektakla "K-POP FOREVER!", koji će se održati 20. ožujka 2026. godine u Areni Zagreb.

Film produkcijske kuće Sony Pictures Animation, stvoren za Netflix, nominiran je u kategorijama za najbolji animirani film i najbolju originalnu pjesmu za hit "Golden". Time je postao jedan od glavnih favorita uoči ceremonije koja će se održati 15. ožujka, potvrđujući status kulturnog fenomena koji je stekao od svoje premijere u lipnju prošle godine.

Put do Oscara popločan zlatom

Uspjeh filma "K-Pop Demon Hunters" bio je strelovit. Priča o članicama K-pop grupe Huntr/x – Rumi, Zoey i Miri – koje danju nastupaju kao glazbene superzvijezde, a noću se bore protiv demona, osvojila je publiku diljem svijeta. Film je srušio rekorde gledanosti i postao najgledaniji originalni naslov u povijesti Netflixa, nadmašivši čak i hit "Red Notice". Njegova glazba, predvođena pjesmom "Golden", dominirala je ljestvicama, provevši osam tjedana na prvom mjestu Billboard Hot 100 ljestvice i osiguravši nominacije za Grammy.

Nominacije za Oscara došle su kao kruna sezone u kojoj je film već trijumfirao na Zlatnim globusima i dodjeli nagrada Critics Choice, osvojivši priznanja u obje kategorije u kojima se sada natječe za najprestižniju filmsku nagradu. U utrci za najbolji animirani film, konkurencija je žestoka, a uključuje Disneyjev "Zootopia 2" te filmove "Arco" i "Elio".

Redateljica Maggie Kang, koja je rođena u Seulu, opisala je film kao "ljubavno pismo" svojoj korejskoj baštini i K-pop glazbi koja ju je inspirirala. Njezina autentičnost, u suradnji s koredateljem Chrisom Appelhansom, prepoznata je kao ključni razlog zašto je film postao univerzalni hit.

Jedna od autorica i izvođačica pjesme "Golden", EJAE, koja posuđuje glas glavnoj junakinji Rumi, izjavila je kako je cijelo iskustvo nadrealno.

​- Prvo, sve je jako nestvarno. Osjećam se počašćeno i zahvalno, ali me to neobično tjera da radim još više. Osjećam se energičnije za ono što dolazi i toliko je inspirativno biti među nevjerojatnim umjetnicima, piscima i filmašima - rekla je EJAE za People.

Spektakl inspiriran filmom stiže u Zagreb

Planetarna popularnost filma pretočit će se i na pozornicu Arene Zagreb, gdje 20. ožujka stiže međunarodni mega-show "K-POP FOREVER!". Ovaj događaj opisan je kao vrhunac vizualnog i glazbenog standarda K-pop industrije, osmišljen za najveće svjetske arene. Publika će tijekom više od sat i pol moći uživati u glazbeno-scenskom iskustvu koje slavi K-pop kulturu, a koje je već oduševilo gledatelje diljem Europe.

Na repertoaru će se naći najveći hitovi grupa kao što su BTS, BLACKPINK i TWICE, ali s posebnim naglaskom na glazbu iz filma "K-Pop Demon Hunters". Tako će publika moći čuti i energične pjesme fiktivnih grupa Huntr/x i njihovih rivala Saja Boys. Organizatori najavljuju jednu od najspektakularnijih europskih produkcija posvećenih K-popu, s monumentalnom scenografijom, LED ekranima visoke rezolucije, specijalnim efektima i timom profesionalnih plesača.