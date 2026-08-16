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MAMA JOJ DALA SVETU VODU

Kaia Gerber tvrdi: 'Na meni su obavili tajni egzorcizam jer sam kao dijete bila opsjednuta...'

Piše 24sata,
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Kaia Gerber tvrdi: 'Na meni su obavili tajni egzorcizam jer sam kao dijete bila opsjednuta...'
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Kći slavne manekenke Cindy Crawford tvrdi da 'na vrlo ležeran i opušten način' privlači 'bića iz drugih dimenzija'. Kaže kako su joj rekli da je kao dijete bila opsjednuta

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Kći slavne manekenke Cindy Crawford ispričala je tijekom gostovanja u emisiji 'Mitch Churi Chat Show' kako je prošla kroz tajni egzorcizam, javlja PageSix. Kaia Gerber (24), manekenka i glumica, tvrdi da 'na vrlo ležeran i opušten način' privlači 'bića iz drugih dimenzija'. 

Prisjetila se i kako joj je majka, Cindy Crawford, dala svetu vodu kada je 2021. snimala seriju 'American Horror Story: Double Feature', jer nije željela da joj kći bude opsjednuta.

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- Rekli su mi da sam kao dijete bila opsjednuta - kazala je Kaia i dodala da je cijeli život 'proganjana' te da su nad njom izveli egzorcizam.

- Znate li kako su izveli egzorcizam? Svirali su didžeridu po cijelom mom tijelu. Tako su izveli egzorcizam - rekla je, misleći na drevni puhački instrument koji koriste starosjedilačke kulture Australije. Kada ju je voditelj u nevjerici pitao da li se to stvarno dogodilo, Kaia je kazala da je. 

- To se stvarno dogodilo. Nikada o tome nisam govorila, ali se to stvarno dogodilo - potvrdila je glumica koja trenutno promovira seriju 'The Shards' u kojoj glumi i Homer Gere (26), sin glumca Richarda Gerea koji je bio u braku s Kainom mamom. Crawford i Gere razveli su se 1995. nakon četiri godine braka. Crawford se u svibnju 1998. udala za Randea Gerbera, s kojim ima i sina Presleya (27). Richard Gere, pak, s bivšom suprugom Carey Lowell ima sina Homera. Homer je rekao da je odmah otvoreno razgovarao o neobičnoj povezanosti između njega i Kaie.

FX World Premiere Of The Shards
Foto: StringersHub/SIPA USA

- Dvadeset minuta nakon što smo se upoznali rekao sam: 'Trebamo li samo priznati činjenicu da su naši roditelji bili u braku?' - rekao je za Vogue u intervjuu povodom njihove naslovnice za rujansko izdanje.

- Ona je rekla: 'Da. U redu.' I to je bilo to - ispričao je Homer.

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