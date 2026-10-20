Kakav šok! Christina Applegate otkrila: 'Ipak nemam multiplu sklerozu. Svi su sretni, ja nisam'

Glumica Christina Applegate vratila se vođenju svog popularnog podcasta s vijestima koje su šokirale javnost. Nakon višemjesečne pauze zbog zdravstvenih problema, otkrila je da uopće ne boluje od multiple skleroze. Njezina potresna ispovijest otkrila je duboku tugu i frustraciju zbog pogrešne dijagnoze s kojom je živjela godinama.

Šokantne vijesti iz ordinacije

U novim epizodama podcasta MeSsy, koje su objavljene u utorak, Applegate i njezina suvoditeljica Jamie-Lynn Sigler podijelile su vrlo emotivne trenutke. Glumica je objasnila da je morala uzeti pauzu od snimanja kako bi procesuirala nove informacije koje je dobila od svog liječnika. Slušatelji su navikli na njihove iskrene razgovore o životu s multiplom sklerozom, ali ovaj put tema je bila potpuno neočekivana.

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​- Ušla je u moju sobu i rekla: Čestitam, nemate MS - prisjetila se Applegate kroz suze, prenosi People.

Priznala je da njezina reakcija nije bila nimalo slavljenička. Za razliku od ljudi oko nje koji su bili oduševljeni tom viješću, glumica je osjetila duboko razočaranje i zbunjenost.

Vijest o pogrešnoj dijagnozi uslijedila je nakon što su mnogi mediji pratili njezinu borbu i nedavnu hospitalizaciju zbog zdravstvenih komplikacija. Podsjetimo, Applegate je ranije ove godine izdala memoare u kojima je detaljno opisala teške trenutke i bolove s kojima se svakodnevno suočava.

​- Nisam bila nimalo sretna. Svi ostali su bili tako sretni - dodala je utučena glumica.

Borba sa simptomima se nastavlja

Iako je saznala da ne boluje od bolesti koja oštećuje središnji živčani sustav, njezino se fizičko stanje nije promijenilo. Progresivni simptomi poput slabosti mišića, problema s ravnotežom i utrnulosti i dalje kontroliraju njezinu svakodnevicu. Zbog toga glumica kaže da se vratila na sami početak i sada mora otkriti što se zapravo događa s njezinim tijelom od 2021. godine.

​- Ne dobiješ pogrešnu dijagnozu i onda mi je odjednom bolje. Nije mi bolje, Jamie! Ako ništa drugo, postalo je gore - objasnila je Applegate suvoditeljici.

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Priznala je da i dalje mora koristiti invalidska kolica kada ide liječniku te da ne može samostalno prehodati put od automobila do ordinacije. Liječnici sada pokreću novu istragu kako bi konačno pronašli uzrok njezinih teških zdravstvenih problema i shvatili zašto se sve to dogodilo.

​- Prošla sam kroz veliku depresiju zbog toga. Ali izgubila sam sve. Izgubila sam posao - rekla je glumica kroz plač u drugom dijelu podcasta.

Krivnja i neizvjesna budućnost

Posebno težak udarac za slavnu glumicu bio je osjećaj da je iznevjerila zajednicu oboljelih. Tijekom godina postala je zaštitno lice borbe protiv ove kronične bolesti, a podcast koji je pokrenula početkom 2024. godine pružio je utjehu mnogima koji prolaze kroz slične izazove.

Foto: Yui Mok

​- Čudan je to osjećaj jer imam dojam da sam sve iznevjerila. Postale smo zaštitna lica za MS i sve što sam radila imalo je razlog - iskreno je podijelila Applegate.

Prije ove spoznaje, glumica je imala jasno objašnjenje zašto joj je svaki dan iznimno težak, a gubitak te definicije donio joj je veliki nemir i zbunjenost. Cijelu situaciju s pogrešnom dijagnozom nazvala je pravim stanjem šoka. Unatoč novim saznanjima, i dalje je odlučna usredotočiti se na svoje zdravlje, opisujući svoju borbu kao istu igru, samo s drugim imenom.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

*uz korištenje AI-ja

