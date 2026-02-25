Kakvu to tetovažu ima Sarah Seifert na nozi? Pogledajte...

Sarah Seifert, twerkerica i poduzetnica koja se proslavila prije nekoliko godina u showu 'Supertalent', a natjecala se i u prošloj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ovih je dana ispričala na TikToku da se prijavila na oglas za posao čistačice u Zagrebu, ali da je dobila odbijenicu.

- S obzirom na to da naša tvrtka ne zapošljava javne osobe te da su Vaši nastupi na televizijskim emisijama i javni profil u potpunoj nespojivosti s pozicijom čistačice, nismo u mogućnosti prihvatiti Vašu kandidaturu - navodi se u navodnom odgovoru poslodavca.

- Savjetujemo vam da se ubuduće prijavljujete isključivo za poslove u svojoj branši – području influencinga – gdje vaše iskustvo i javna izloženost imaju smisla - stoji dalje u mailu uz zaključak: 'Za naš sektor, vaša prijava ne zaslužuje razmatranje. Želimo vam uspjeh u angažmanima koji odgovaraju vašem profilu'.

Dok se svi čude toj priči, prisjetili smo se njezine ljetne šetnje zagrebačkom špicom. Centrom grada prošetala se u bodiju dubokog dekoltea te izrazito kratkoj minici koja je u prvi plan stavila velike tetovaže na nogama. Jedna tetovaža na njenoj potkoljenici posebno je dala ljudima na razmišljanje...

Foto: Luka Antunac/Pixsell