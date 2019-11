Kanye bivšoj posvetio album, a Britney opjevana zbog prevare

Najveći hitovi često su nastali tako što su pjevači i pjevačice pjesmu posvetili svojim bivšim ljubavima. Za neke se zna kome su pjesme posvećene, dok su mnoge i dalje ostale misterij.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pjevač Justin Bieber (25) tako je svojoj bivšoj djevojci Seleni Gomez (27) posvetio pjesmu 'Sorry', a ubrzo je postala pravi hit. Međutim, nije ni ona njemu ostala dužna. 2014. objavila je pjesmu pod nazivom 'The Heart Wants What It Wants' o romansi koja je pošla po krivu, a na live nastupu je na kraju izvedbe dodala: 'Mislila sam da si ti onaj pravi'.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Također, Selena je nedavno izbacila novi album i pjesmu 'Lose You To Love Me', a obožavatelji su primijetili kako su riječi pjesme svakako posvećene Justinu. U vezi su bili od 2011. do 2017.

Romansa pjevačice Britney Spears (37) i Justina Timberlakea (38) svima je poznata tema. Međutim, mnogi ne znaju da je pjevač pjesmu 'Cry Me a River' posvetio upravo Britney, jer su tada kružile glasine kako ga je prevarila s koreografom Wade Robsonom.

Foto: Instagram

Također, šuškalo se kako je glumac Jake Gyllenhaal (38) bio glavni lik pjesama Taylor Swift (29) 'We Are Never Ever Getting Back Together' i 'All Too Well'. Međutim, čini se kako joj nije Jake bio jedina inspiracija u pisanju pjesama. Njezina karijera nije bila bez skandala, no mediji su je zapamtili kao djevojku koja 'ne zna biti sama'. Naime, nakon svakog prekida sa slavnim dečkima, Taylor bi snimila pjesmu. Čini se, na taj je način zaradila milijune.

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

Nije samo Taylor pisala pjesme o svojim bivšima, već i ona dobila svoju. Dok je još bio u One Directionu, Harry Styles (25) je napisao pjesmu 'Perfect' koju su mnogi odmah povezali s pjesmom koju je pjevačica napisala njemu zbog rečenice: 'Ako tražiš nekoga tko će ti pisati pjesme o prekidima, ja sam savršen'.

Osim Harryja, još je jedan nekadašnji član grupe 'One Direction' opjevao svoju bivšu ljubav. Nick Jonas (27) je hodao s pjevačicom Miley Cyrus (26) prije više od 10 godina, a kada su prekinuli 2007., to je navodno postala inspiracija za Mileyinu pjesmu '7 Things' koju je objavila godinu nakon i gdje govori o sedam stvari koje nikako nije voljela kod Nicka.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Na svoju propalu vezu referirao se i reper Kanye West (42), koji je svoj album 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' posvetio bivšoj djevojci, manekenki Amber Rose (36). Hitovi poput 'Runaway' i 'Hell of a Life' dobar su primjer osvrta na bivšu vezu, iako ih je izdao tek pet godina nakon prekida.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: