Kaos zbog Brene na tepihu u Beogradu, a Tariku fali Kotiga

Uskoro počinje druga po redu dodjela nagrada MAC u Štark Areni u Beogradu. Voditelji programa su Galeb Nikačević, Ana Radišić (31) i Tamara Todevska (34), dok će na crvenom tepihu s gostima razgovarati Nikolina Pišek (43), Boško Jakovljević (51) i Tamara Paunović (43).

POGLEDAJTE UŽIVO JAVLJANJE IZ BEOGRADA:

Mnoge regionalne zvijezde će prošetati crvenim tepihom u Beogradu. Nagrade će se dijeliti u 17 kategorija, a nominacija ima više od 600. MAC je glazbeni spektakl koji jedini u regiji okuplja izvođače najrazličitijih žanrova iz šest zemalja.

Petar Grašo (43) među prvima je došao, a prisutni su primijetili da na sakou ima pudera.

- To je od zagrljaja. To se ne briše - rekao je glazbenik i nasmijao se. Petar je nominiran u kategoriji za najboljeg pop izvođač s pjesmom 'Voli me'.

Foto: Renato Jukić/24sata

Dodjelu nije propustio ni voditelj Tarik Filipović (47).

- Lijepo je vidjeti nešto na ovako visokom produkcijskom nivou - rekao je te se dotaknuo svog modnog odabira.

- Imam tipičan muški stajling. Crno bijelo odijelo. Samo su čarapice crvene na točkice. Žena mi je rekla 'blago vama muškarcima, vi se samo otuširate i obučete odijelo' - kaže.

Ipak, spomenuo je prijatelja influencera Deana Kotigu (33).

- Njemu je ovdje mjesto jer je on naš najveći influencer i treba dobiti tu nagradu - rekao je Tarik.

Najveću ludnicu izazvala je Lepa Brena (59). Kad je došla na tepih, svi su 'poletjeli' prema njoj i srušili su ogradu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nataša Bekvalac (39) na tepih stigla u crvenoj modnoj kreaciji.

- Jako sam uzbuđena zbog večeras - rekla je Nataša.

Foto: Renato Jukić/24sata

I Mia Dimšić (27) je nominirana za MAC nagradu.

- Osjećam se jako glamurozno. Ovo je doba godine kad mi žene smišljamo što ćemo obući. Jako sam uzbuđena zbog nominacije. Dobar je osjećaj biti prepoznat na razini regije, nova stepenica za mene. Nadam se da će karijera nastaviti ovako - kaže Mia Dimšić.

Glazbeni par Djogani nestrpljivo iščekuje dodjelu.

- Pola sata sam razmišljao što ću obući. Napisali su mi da trebamo biti elegantni, a ja više se volim odijevati sportski - rekao je Đole (59).

- Cijeli dan sam se spremala. Prijateljici sam prepustila da odabere što ću odjenuti, ovo je njezina kreacija - dodala je Vesna (37). Favoriti su im Jala Brat i Buba Corelli i Senidah.

Foto: Renato Jukić/24sata

Tepihom su prošetale i mlade youtuberice Ruža Rupić (18) i Lea Stanković (19).

Očekuju se nastupi Lepe Brene, Jelene Rozge, Senide, Bube i Jale, Nine Badrić, Kaliopi, Tončija Huljića, Nevene Božović, S.A.R.S.-a, Balkanopolisa, Magnifica, sastava Who See, Sare Jo, Olivera Mandića, Aleksandre Radović, i specijalnog zajedničkog nastupa 11 rap i pop glazbenika s glumcem Viktorom Savićem.

Prošle godine je MAC odjeknuo u cijeloj regiji, a organizatori su se nekoliko mjeseci pripremali za događaj.