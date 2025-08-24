Obavijesti

Show

Komentari 0
CAJKI NE IDE...

Karleuša najavila kako očekuje 'minimalno 100.000 ljudi' na svom nastupu: Došlo ih 2000...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Karleuša najavila kako očekuje 'minimalno 100.000 ljudi' na svom nastupu: Došlo ih 2000...
Foto: Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXS - ilustrativna fotografija

Ali ovaj je koncert barem uspjela odraditi do kraja. Prije Vranjske Banje nastupala je u Loznici, a nezadovoljni građani prekinuli su njezin koncert, uz osiguranje je morala napustiti lokaciju.

Cajka Jelena Karleuša, koja sebe smatra velikom europskom glazbenom zvijezdom, nedavno je na društvenim mrežama najavila svoj koncert u Vranjskoj Banji. Poručila je kako očekuje da će koncert posjetiti "minimalno 100.000 ljudi"...

A došlo ih je, piše Nova.rs - oko 2000. Tipično za nastupe 'zvijezda'...

POGLEDAJTE GALERIJU: Karleuša bez filtera

Beograd: Jelana Kareluša održala je koncert u restoranu Nacionalna klasa Beograd: Jelana Kareluša održala je koncert u restoranu Nacionalna klasa Beograd: Jelena Karleuša predstavila parfem te mirisne body sprejeve "JA JK"
46
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dakle Karleuša je promašila samo za 98.000...

CAJKA VOLI PHOTOSHOP FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...
FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...

Ali ovaj je koncert, održan u subotu navečer, barem uspjela održati do kraja ispred dva posto očekivane publike. Prije Vranjske Banje nastupala je u Loznici, a nezadovoljni građani prekinuli su njezin koncert, uz osiguranje je morala napustiti lokaciju.

Koncert u Loznici su građani prekinuli, piše Nova, jer Karleuša zadnjih mjeseci gnjusno vrijeđa sve koji sudjeluju u antivladinim prosvjedima. Pa su odlučili djelovati. Karleuša u svojim objavama poziva na nasilje, a poručila je i kako je i kako bi državne fakultete trebalo pretvoriti u shopping centre.

'DUPLA DNEVNICA' 'Marta brzi Gonzales!' Ista žena na dva skupa u dva grada, evo kako radi Vučićeva propaganda
'Marta brzi Gonzales!' Ista žena na dva skupa u dva grada, evo kako radi Vučićeva propaganda

- Pa ta žena nije u životu kročila na fakultet - sprdaju je po društvenim mrežama...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda
NA DALMATINSKOJ ŠANSONI

FOTO Sjećate se Mirne Berend? Voditeljica je bila u Šibeniku. Mnogi se šokirali kako izgleda

Mirna Berend se ponovno našla u voditeljskoj ulozi, ovaj put na pozornici Dalmatinske šansone u Šibeniku. Uz nju je bio poznati voditelj Branko Uvodić, a zajedno su oduševili publiku svojim dostojanstvenim nastupom
FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...
NIJE SKIDALA OSMIJEH S LICA

FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...

Pjevačica Maja Šuput u nedjelju je u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom, koji je ovih dana posebno 'živ' zbog Špancirfesta. Uz Maju je bio i sin Bloom, kao i njezin prijatelj Marko Grubnić. Za ovaj izlazak Maja je odabrala bež haljinu s velikim otvorom... Uz Maju ovog puta nije bio Gospodin Savršeni, Šime Elez, s kojim se ovog ljeta strastveno ljubila na jahti. On putuje Balkanom na motociklu, u nedjelju popodne bio je u Makedoniji...
UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...
POVREDE GLAVE I RUKU

UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...

Ana Nikolić objavila šokantnu snimku na svojim društvenim mrežama. Pretučena i uplakana optužuje kompozitora za napad. Kasnije završila u Urgentnom centru u Beogradu gdje su joj ustanovili povrede glave i ruku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025