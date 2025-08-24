Karleuša najavila kako očekuje 'minimalno 100.000 ljudi' na svom nastupu: Došlo ih 2000...

Cajka Jelena Karleuša, koja sebe smatra velikom europskom glazbenom zvijezdom, nedavno je na društvenim mrežama najavila svoj koncert u Vranjskoj Banji. Poručila je kako očekuje da će koncert posjetiti "minimalno 100.000 ljudi"...

A došlo ih je, piše Nova.rs - oko 2000. Tipično za nastupe 'zvijezda'...

POGLEDAJTE GALERIJU: Karleuša bez filtera

Dakle Karleuša je promašila samo za 98.000...

Ali ovaj je koncert, održan u subotu navečer, barem uspjela održati do kraja ispred dva posto očekivane publike. Prije Vranjske Banje nastupala je u Loznici, a nezadovoljni građani prekinuli su njezin koncert, uz osiguranje je morala napustiti lokaciju.

Koncert u Loznici su građani prekinuli, piše Nova, jer Karleuša zadnjih mjeseci gnjusno vrijeđa sve koji sudjeluju u antivladinim prosvjedima. Pa su odlučili djelovati. Karleuša u svojim objavama poziva na nasilje, a poručila je i kako je i kako bi državne fakultete trebalo pretvoriti u shopping centre.

- Pa ta žena nije u životu kročila na fakultet - sprdaju je po društvenim mrežama...