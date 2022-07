Kate Middleton odlučila je svoju djecu odgajati baš kao i Diana: 'Podnosi pritiske kao princeza'

Princ George (8), Charlotte (7) i Louis (4) nažalost nisu imali prilike upoznati svoju baku, pokojnu princezu Dianu, baš kao ni njihova majka vojvotkinja Kate Middleton (40). Ipak, odrastajući, svi u svojim srcima čuvaju lijepu uspomenu na nju, a stručnjakinja za kraljevski bonton prokomentirala je za US Weekly kako je vojvotkinja u njenom odgoju pronašla inspiraciju za odgoj svoje djece.

- Mislim da je Kate prvo usvojila način na koji ostati smiren. Primjerice princeza Diana bila je stalno okružena stresnim situacijama i podnosila je razne pritiske cijelo vrijeme, no znala je kako djelovati smireno. Mislim da isto to gledamo kod vojvotkinje od Cambridgea jer ona prati njezin put. Možda iza zatvorenih vrata nije tako smirena, no u javnosti itekako jest. Kate radi odličan posao i uvijek je ljubazna, a mislim da je to nešto što je naučila iz knjige princeze Diane - otkrila je Myka Meier, stručnjakinja za kraljevski bonton.

Inače, princeza Diana poginula je u stravičnoj automobilskoj nesreći u Parizu, godine 1997., kada su njezini sinovi William i Harry imali 15, odnosno 12 godina. Nikada ih nije odvodila na satove bontona, a toga se drži i Kate.

- Poznato je da djeca ne pohađaju nikakve satove bontona, već ih podučava sama vojvotkinja od Cambridgea. Ona ih tako priprema za susret s nekim ili za izlazak iz aviona i odlično radi svoj posao - tvrdi Meier pa nastavlja:

- Ona polako pojašnjava koga će upoznati i kako se oni, kao kraljevska djeca, moraju ponašati prema toj osobi, što trebaju napraviti, kako se trebaju nakloniti. Ono što je najbolje od svega je to da ona na njih ne vrši nikakav pritisak, ne želi da budu ono što nisu. Oni su i dalje samo prekrasna djeca koja pokazuju poštovanje prema drugima i rade to na najbolji način, onako kako su ih roditelji i naučili.

Kako tvrdi stručnjakinja najbolji primjer toga je način na koji je Kate Middleton reagirala na ponašanje svoje djece tijekom proslave kraljičinog jubileja.

Podsjetimo, prošlog mjeseca princ Louis je svojim nestašnim djetinjastim ponašanjem, naravno, tipičnim za četverogodišnjaka punio stranice medija.

Kada su se svi tradicionalno okupili na balkonu Buckinghamske palače, princ Louis je pokrio uši zbog buke aviona, a princ George je radio grimase.

- Mislim da je to odlično odradila. Svaki roditelj s malim djetetom zna da takvo što zna biti teško. Ona je uspjela ostati smirena, zbog čega je bila još simpatičnija javnosti. Ona je znala kako ga 'srediti'. Ispravila ga je i rekla da je pogrešno to što radi, no nije mu primjerice prekrila usta da se ne vidi kako plazi jezik. Nije napravila baš ništa zbog čega bi javnost podignutih obrva komentirala njezin potez. Odradila je sve to graciozno i kao profesionalac - pohvalila ju je Meier.

