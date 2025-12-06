Katy Perry i Justin Trudeau potvrdili vezu na Instagramu: Objavili zajedničku fotografiju

StartFragment Pop-zvijezda Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau službeno su potvrdili svoju vezu na Instagramu nakon što je pjevačica objavila niz intimnih fotografija i videa s njihovog zajedničkog putovanja u Japan.

Perry (41) je u subotu, 6. prosinca, na Instagramu podijelila galeriju uspomena s turneje po Japanu, u kojoj se u više kadrova pojavljuje Trudeau (53). Među najzapaženijima je fotografija na kojoj se par prisno naslanja obraz na obraz, pozirajući za romantični selfie na otvorenom.

U objavi se nalazi i video para tijekom zajedničkog obroka, u kojem razmjenjuju nježne poglede, dok drugi prikazuje njihov obilazak interaktivne umjetničke izložbe.

Perry, koja se u Japanu nalazila u sklopu svoje Lifetimes Tour, pridružila se Trudeaua i na njegovu službenom posjetu bivšem japanskom premijeru Fumiju Kishidi i njegovoj supruzi Yuko 3. prosinca. Kishida (68) je na platformi X objavio fotografiju para s domaćinima ispred božićnog drvca, nazvavši Perry „partnericom“ Justina Trudeaua, javlja People.

Kishida je pritom podsjetio na njihove brojne susrete dok je Trudeau bio premijer Kanade te naglasio zadovoljstvo nastavkom prijateljskih odnosa. Trudeau je objavu podijelio uz riječi zahvale domaćinima te dodao: “Katy i ja bili smo presretni što smo imali priliku provesti vrijeme s vama i Yuko.”

Podsjetimo, romantične glasine o Perry i Trudeaua pojavile su se još tijekom ljeta, kada je par viđen na večeri u Montrealu. U to je vrijeme Perry prolazila kroz razlaz s bivšim zaručnikom Orlandom Bloomom, dok se Trudeau godinu ranije razišao sa suprugom Sophie Grégoire nakon 18 godina braka.

Foto: twitter/x

Izvor blizak paru ranije je otkrio da je Trudeau “bio taj koji je poduzeo prvi korak” te da je njihov odnos prirodan i opušten. “Postoji lagana, spontana povezanost među njima. On joj se sviđa, a Trudeau je izuzetno pažljiv,” rekao je izvor.

Par je svoju prvu javnu pojavu imao 25. listopada u Parizu, gdje su bili na kabaretskoj predstavi povodom Perryina rođendana. Tada su u javnost dospjele fotografije na kojima zaljubljeno držeći se za ruke napuštaju kazalište.

Objavom iz Japana, Perry i Trudeau sada su i službeno potvrdili svoju romantičnu vezu – i to pred više od 200 milijuna njezinih pratitelja na društvenim mrežama.

EndFragment