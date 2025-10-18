Obavijesti

Show

Komentari 0
TVRDI DA JE BOLESTAN

'Keith Urban se srami zbog razvoda': Odgodio je i svirku

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
'Keith Urban se srami zbog razvoda': Odgodio je i svirku
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Zbog cijele situacije oko rastave od holivudske glumice, glazbenik je naišao na osudu publike. Uznemirile su ga glasine da je već pronašao novu curu pa je odgodio čak i nastup

Čini se kako se Keith Urban (57) teško nosi s razvodom od glumice Nicole Kidman (58). Izvor blizak pjevaču tvrdi kako se glazbenik povukao iz javnosti i izbjegava crvene tepihe jer mu je neugodno zbog cijele situacije.

- Dio njega se jednostavno srami. Ne želi pokazivati svoje lice dok se stvari oko rastave ne smire - tvrdi izvor i dodaje kako Keith kaže kako ne želi da mu privatni život zasjeni karijeru.

The MET Gala 2024 - New York
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Dodatno su ga uznemirile glasine o tome da je već pronašao novu ljubav, gitaristicu Maggie Baugh (25) koja nastupa na njegovoj turneji. Neki su ga povezivali i s pjevačicom Kelseom Ballerini (32).

FANOVI IZNENAĐENI VIDEO Keith Urban promijenio stih u pjesmi koja je bila posvećena Nicole Kidman
VIDEO Keith Urban promijenio stih u pjesmi koja je bila posvećena Nicole Kidman

Zbog svega je naišao na osude publike, a u međuvremenu je otkazao i svoju svirku u Južnoj Karolini - navodno zbog laringitisa.

60th Academy of Country Music (ACM) Awards in Frisco
Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS

- Greenville, baš mi je žao što moram otkazati koncert. Znam koliko truda ste uložili da isplanirate svoj dolazak, nikad to nisam uzimao zdravo za gotovo. Veselim se povratku čim to bude moguće - poručio je obožavateljima.

PRAZAN PRSTENJAK Keith Urban na koncert stigao bez vjenčanog prstena, svi se pitaju ljubi li već neku drugu
Keith Urban na koncert stigao bez vjenčanog prstena, svi se pitaju ljubi li već neku drugu

TMZ je pisao kako su Nicole i Keith razdvojeni od lipnja. To je, prema pisanju tabloida, bila Keithova želja, dok je Nicole ipak pokušala spasiti brak i držati obitelj na okupu. To joj nije pošlo za rukom, a pjevač je odselio iz njihovog zajedničkog doma. Podsjetimo, donedavni par se upoznao u siječnju 2005. godine, uskoro su počeli izlaziti, a vjenčali su se 25. lipnja 2006. u Sydneyju. Zajedno imaju dvije kćeri: Sunday Rose Urban, rođenu 2008., i Faith Margaret Urban, rođenu 2010. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...

Popularni holivudski glumac Zac Efron proteklih je godina imao nekoliko transformacija što se izgleda tiče, a istaknuo je kako je razlog tome ozljeda čeljusti koju je pretrpio 2013. godine. Glumac je komentirao kako nije bio na operacijama da bi mijenjao izgled, već kako bi se oporavio od ozljede. Osim toga, zbog uloga je više vježbao te mu se i fizionomija tijela promijenila. U galeriji pogledajte kako se glumac mijenjao kroz godine.
Prve eliminacije sezone u Životu na vagi! 'Zvone je okrenuo leđa timu čim je postao individualac'
BIT ĆE I POVRIJEĐENIH OSJEĆAJA

Prve eliminacije sezone u Životu na vagi! 'Zvone je okrenuo leđa timu čim je postao individualac'

Napetost raste i prije samog vaganja. Nena je u ovom tjednu osvojila nagradu - balon koji, kad ga napuni vodom, donosi prednost na vagi, a Zvone može poništiti jedan glas u eliminacijskom glasanju
FOTO Kolinda blistala u zelenom outfitu, a svi gledali u njezine cipele! Evo kako se mijenjala...
KAD BIVŠA PREDSJEDNICA ZAKORAČI

FOTO Kolinda blistala u zelenom outfitu, a svi gledali u njezine cipele! Evo kako se mijenjala...

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sudjelovala je na Svjetskom samitu o zdravlju koji se održao u Berlinu. Kolinda je poznata po elegantnim odijelima, i ovoga puta se istaknula efektnim 'outfitom'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025