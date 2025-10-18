'Keith Urban se srami zbog razvoda': Odgodio je i svirku

Čini se kako se Keith Urban (57) teško nosi s razvodom od glumice Nicole Kidman (58). Izvor blizak pjevaču tvrdi kako se glazbenik povukao iz javnosti i izbjegava crvene tepihe jer mu je neugodno zbog cijele situacije.

- Dio njega se jednostavno srami. Ne želi pokazivati svoje lice dok se stvari oko rastave ne smire - tvrdi izvor i dodaje kako Keith kaže kako ne želi da mu privatni život zasjeni karijeru.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Dodatno su ga uznemirile glasine o tome da je već pronašao novu ljubav, gitaristicu Maggie Baugh (25) koja nastupa na njegovoj turneji. Neki su ga povezivali i s pjevačicom Kelseom Ballerini (32).

Zbog svega je naišao na osude publike, a u međuvremenu je otkazao i svoju svirku u Južnoj Karolini - navodno zbog laringitisa.

Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS

- Greenville, baš mi je žao što moram otkazati koncert. Znam koliko truda ste uložili da isplanirate svoj dolazak, nikad to nisam uzimao zdravo za gotovo. Veselim se povratku čim to bude moguće - poručio je obožavateljima.

TMZ je pisao kako su Nicole i Keith razdvojeni od lipnja. To je, prema pisanju tabloida, bila Keithova želja, dok je Nicole ipak pokušala spasiti brak i držati obitelj na okupu. To joj nije pošlo za rukom, a pjevač je odselio iz njihovog zajedničkog doma. Podsjetimo, donedavni par se upoznao u siječnju 2005. godine, uskoro su počeli izlaziti, a vjenčali su se 25. lipnja 2006. u Sydneyju. Zajedno imaju dvije kćeri: Sunday Rose Urban, rođenu 2008., i Faith Margaret Urban, rođenu 2010. godine.