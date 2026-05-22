'TREĆI SVIJET'

Kekin o novoj pjesmi: 'Ona je o stranim radnicima kakav je bio i moj stari. Radio je težak posao'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zabok: Mile Kekin održao koncert u Regeneratoru | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Mile Kekin i Gino iz Kultur Shocka imaju pjesmu za pečalbare, gastarbajtere i strane radnike širom svijeta

Nova pjesma Mile Kekina donosi društveno angažiranu priču i jednu od najaktualnijih tema današnjice, a inspirirana je iskustvima stranih radnika, migracijom i životom “trbuhom za kruhom”. Pjesma se oslanja na osobnu i obiteljsku priču, ali i širi povijesni kontekst gastarbajterskih sudbina.

Kekin u pjesmi polazi od obiteljskog sjećanja koje mu je ponavljala majka u pričama o susretu njegovih roditelja krajem šezdesetih u Njemačkoj u baraci za prihvat radnika s Balkana. Prisjećajući se tog vremena, Kekin u izjavi naglašava i tadašnje društvene napetosti:

- Znali su im dobacivati da se vrate odakle su došli jer, navodno, uzimaju posao domaćim radnicima. Moj stari, koji je radio težak posao u kamenolomu zajedno s drugim stranim radnicima iz Turske, Grčke i Jugoslavije, na to bi uvijek izgubio živce - poručio je. 

- ‘Ma evo im ovaj usrani posao, nego neće Švabo tucati kamen!' Ovo je pjesma o stranim radnicima kakav je bio moj stari. O ljudima koji su odlazili trbuhom za kruhom, radili poslove koje drugi nisu htjeli, gradili tuđe zemlje i pritom ostajali zauvijek pomalo stranci - objašnjava Kekin.

U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je na projektu surađivao s Ginom, Sarajlijom iz Seattlea i frontmenom kultnog sastava Kultur Shock. Suradnja je, kako Kekin kaže, nastala skroz spontano.

- Tražio sam nekoga tko zna kako je to biti stranac. Igrom slučaja naletio sam na Gina i odmah smo kliknuli. Zajedno smo snimili pjesmu posvećenu svim pečalbarima svijeta - naveo je. 

POSLUŠAJTE PJESMU: 

