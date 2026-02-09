Mile Kekin objavio pjesmu kao odgovor na Plenkovićev izazov: 'Hrvatska je raj na zemlji'

Pjevač Mile Kekin objavio je novu navijačku pjesmu nakon javne prozivke premijera Andreja Plenkovića, koji je u ironičnom tonu komentirao da sportaši za motivaciju “slušaju njegove pjesme”. Tom je prilikom premijer dodao i da je “ekipa iz ‘Moramo’, pardon, iz Možemo!, promašila ‘cijeli fudbal’”, aludirajući na političku platformu u kojoj djeluje Kekinova supruga, saborska zastupnica Ivana Kekin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kekin je na izjavu odgovorio prihvaćanjem izazova te je u kratkom roku snimio navijačku pjesmu naslovljenu “Hrvatska je raj na zemlji”.

Tijekom vikenda na društvenim mrežama dijelio je proces nastajanja pjesme, navodeći da je nastajala u vremenskoj stisci, u kombiju, prije i nakon koncerata te u kasnim noćnim satima.

U snimanju su sudjelovali i romski trubači, a među pratiteljima se razvio i slogan “Dabogda ti Mile na dočeku sviro”.

Iz Kekinova menadžmenta objavljeno je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

Mile Kekin predstavlja novu pjesmu „Hrvatska je raj na zemlji“, nastalu u sportskom, navijačkom i prije svega domoljubnom duhu. Pjesma je glazbena reakcija na, kako sam autor kaže, sasvim opravdan komentar predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića da Mile Kekin nema pjesmu koja motivira i gura hrvatske sportaše na velikim natjecanjima.

Prihvativši izazov, Kekin je uronio u svijet domoljubnih emocija koje redovito prate velike sportske trenutke te je stvorio pjesmu koja funkcionira kao dio šire sportske atmosfere — one koja se gradi oko natjecanja, dočeka i zajedničkog navijanja, s naglaskom na energiju sporta i publike.

Mile Kekin pritom naglašava da je svjestan kako ovo nikada neće biti pjesma za doček zlatnih, srebrnih ni brončanih sportaša, jer su ta mjesta već odavno rezervirana. Ipak, vjeruje da je skladao pjesmu sasvim primjerenu za dočeke sportaša koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto.

Pjesmu prati i prigodan navijački videospot, u kojem također dominira osjećaj čežnje za domovinom. Spot je snimljen u Berlinu, pod kreativnom palicom Dinka Šimca. Glavnu ulogu igra poznati umjetnik i performer te odnedavno gastarbajter Siniša Labrović koji izrazito ekspresivno donosi domoljubne osjećaje koji u dijaspori dodatno bujaju.

O snimanju spota Labrović kaže:

“Sjedim doma bez posla i perspektive, skriven od sebe k’o grumen pamuka u pupku, kad zazvoni poruka. ‘Ovdje Mile Kekin, onaj pjevač. Napisao sam pjesmu za neki izazov, pa bih ti je poslao… Ako ti se svidi, imam i prijedlog — ali razmisli brzo. Volio bih da snimimo spot i da sve bude gotovo do ponedjeljka.’

Poznata hrvatska žurnost i efikasnost — mogli bismo mi Nijemci tu nešto naučiti. Otvorim link: Hrvatska je raj na zemlji. O, jebote, reko’, nostalgija mi je otvorena rana, sad mi ti još samo zasoli.

Od ulaska u pjesmu do izlaska doživio sam jednu od najbržih transformacija u životu — od upaučenog i prašnjavog klupka pretvorio sam se u vrišteće, smijuće i razdragano biće puno nade. Sjajni stihovi prošiveni napadačkim mišungom rocka, punka, marša, mariačija i limene glazbe.

‘Dolazim, Mile, da snimamo!’ Dan i pol kasnije sjedimo u indijskom restoranu, ošamućeni curryjem i cjelodnevnim špartanjem po zimskom Berlinu. Pitam Dinka i Mileta hoće li stići sve to montirati i zašto je uopće prihvatio izazov. Kaže Mile: ‘Kad domovina zove, moramo se dati.’

Tekst pjesme ide:

Šveđane u prvoj klupi

dođi da ti čvrgu lupim

šta se hvališ pustim znanjem

to je meni prazna priča

Šveđane u prvoj klupi

šta ti vrijedi Volvo skupi

kad vam repka živo sranje

bez Zlatan Ibrahimovića

Hoćeš nešto da ti velim

iza leđa ti se beljim

ma nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji x 2

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji x 2

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Teško bi se ja naviko

da premijer vozi biciklo mora vozit

švapska kola pa da ga gledam ko u boga

tu ne moram biti bistar da budem

gospon ministar gdje jedna ruka drugu mije

tu me toplo sunce grije

Hrvatska je raj na zemlji x 2

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji x 2

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Ovdje mogu biti svašta

granica je samo mašta

nepokretni animator, demokratski diktator,

originalni plagijator, akademski predator

istosmjerni transformator

samo trebam dići šator

i šta vam vrijedi blagostanje

kad su vam preskupa pića

a i repka vam živo sranje

bez Zlatan Ibrahimovića

Hrvatska je raj na zemlji x 2

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji x 2

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji x 4