Kerum pomogao Mišinoj Aniti, zaposlio je u svome restoranu: 'Stvarno je prekrasan čovjek'

Bivšu suprugu Miše Kovača (80) i nekadašnju Miss Jugoslavije, Anitu Kovač (69), rođenu Baturina, život nije mazio. Još 2017. prijetila joj je deložacija, ali u pomoć je uskočio Željko Kerum (61).

- Keruma ne poznajem od ranije. Zajednička prijateljica dala mu je moj broj i nazvao me. Naravno da sam se iznenadila čuvši ga - rekla nam je tada Anita Kovač.

Kako nam je otkrila tada Kerum ju je nazvao i pitao treba li posao.

- Rekla sam naravno da treba. Nazvao me u srijedu. Sutradan sam već počela raditi - kaže Anita.

Kerum ju je tada zaposlio u svojem restoranu u splitskoj Lori, koji je otvorio 2016. godine.

- Trenutačno kod Keruma radim u kuhinji, nadgledam sve. Odlično mi je, dapače, super mi je. Fala Bogu, moram se snaći uz Božju pomoć. Kerum je jako dobar čovjek. Voli pomagati ljudima koji su u neprilici. Stvarno je krasan čovjek. Normalan i divan. Radim evo četvrti dan. Imam iskustva u tome jer sam imala Pizzeriju. Radim sve što treba - rekla je svojedobno Anita.

Kerum je istaknuo da se radi o izrazito vrijednoj ženi te da je on uvijek spreman pomoći.

- Ona je divna žena. Sjećam se je još iz mladosti, dok je bila Miss Jugoslavije i kad se udala za Mišu Kovača - rekao je Kerum.

- Pomognem ljudima kad god mogu, pa je tako i bilo i ovaj put. Zamolio me je moj kolega Damir Karaman jer ju je sreo u gradu. Mislim da je to normalno i da bi to svatko učinio. Čuo sam samo da je u nevolji, da joj hitno treba posao, pa sam je pridružio ekipi u Lora Grillu. Tamo imam desetak zaposlenih divnih ljudi - istaknuo je Kerum.

Dodaje da nije bio upućen u detalje nedaće koje su je snašle. Anitu su deložirali jer nije mogla plaćati kredit.

- Ne znam detalje, ali znam da je žrtva bankarskih zelenaša koji uništavaju pošten narod - zaključio je. Podsjetimo, na koncertu Miše Kovača (80) na Starom placu u Splitu bila i njegova bivša supruga Anita Kovač.

