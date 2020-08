Kićo je izvan životne opasnosti, a skinut je i s respiratora...

Prije nekoliko dana, kardiokirurga prof.dr. Hrvoja Gašparovića, koji je operirao Kiću, otkrio nam je kako je pjevač imao vrlo ozbiljnu koronarnu bolest koja mu je zahvatila sve krvne žile, i prognoze su mu bile jako loše

<p>Glazbenik <strong>Krunoslav Kićo Slabinac </strong>(76) nekoliko dana bio je na respiratoru u zagrebačkom KBC-u nakon operacije ugradnje premosnice. No izgleda kako mu se stanje poboljšava. Više nije na respiratoru već komunicira s liječnicima koji ga nastoje rehabilitirati, saznaje <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/dobre-vijesti-iz-kbc-a-zagreb-kico-slabinac-skinut-s-respiratora-i-izvan-je-zivotne-opasnosti-15014398?fbclid=IwAR0TC2zgkw5KeX_zsUx4iIRgJoxtjTFbgmcPRik0oxSNaY8-i68Zctjg7Jg">Jutarnji list. </a></p><p>- Slabinac je skinut s respiratora i izvan je životne opasnosti. I dalje je u teškom stanju, no oporavlja se i ostat će u bolnici do daljnjega - potvrdili su iz KBC-a za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/dobre-vijesti-iz-kbc-a-zagreb-kico-slabinac-skinut-s-respiratora-i-izvan-je-zivotne-opasnosti-15014398?fbclid=IwAR0TC2zgkw5KeX_zsUx4iIRgJoxtjTFbgmcPRik0oxSNaY8-i68Zctjg7Jg">Jutarnji list. </a></p><p>Prije nekoliko dana, kardiokirurga prof.dr. <strong>Hrvoja Gašparovića</strong>, koji je operirao Kiću, otkrio nam je kako je pjevač imao vrlo ozbiljnu koronarnu bolest koja mu je zahvatila sve krvne žile, i prognoze su mu bile jako loše. Zbog toga je prof.dr. Gašparović obavio ugradnju tri premosnice i kaže da je Kićino srce sada potpuno u redu. No postoji drugi problem, a to je prekomjeran broj kilograma. </p><p>- Kićo Slabinac nije stavljen ni u kakvu komu, kako kažu neke neprovjerene informacije, već je sediran lijekovima i stavljen na respirator, da se odmori i da njegova prsna kost zacijeli. Cilj je da se ispod prednje stijenke prsišta, dok je na respiratoru, formira takozvana fibrozna ploča i da se nakon toga i prsna kost oporavi. Dakle, Kićo je budan, ali pod lijekovima, i pod monitoringom na jedinici intenzivnog liječenja. Dobre su šanse za njegov oporavak - rekao nam je nedavno prof. dr. Hrvoje. </p><p> </p>